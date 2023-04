Học sinh miền núi hào hứng với hội thi tuyên truyền tiết kiệm điện

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hội thi nhằm tuyên truyền trong trường học những kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện, an toàn điện, góp phần giúp giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện trong trường học, gia đình.

Ngày 13/4, tại Trường THCS Mường Nọc, huyện Quế Phong, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học.

Tham gia hội thi có 3 đội thi gồm: Năng lượng sạch, Năng lượng xanh và Năng lượng mặt trời, là các em học sinh đại diện cho Trường THCS Mường Nọc (Quế Phong). Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm và phần thi năng khiếu. Kết thúc hội thi, đội Năng lượng xanh đạt giải Nhất.

Với hình thức sân khấu hóa, bằng các câu hỏi trắc nghiệm, các tiểu phẩm có tính trực quan sinh động do chính các em học sinh nghiên cứu dàn dựng và trình bày, hội thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học là sân chơi bổ ích, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo nhằm truyền đạt đến các em học sinh một số giải pháp cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Từ những kiến thức, thông điệp ý nghĩa trong chương trình, mỗi học sinh sẽ là tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho các bạn học sinh trong nhà trường, trong gia đình và cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng, tránh lãng phí nguồn năng lượng.

Đồng thời, hội thi được tổ chức cũng nhằm mục đích truyền cho các em sự đam mê, sáng tạo trong việc tìm ra các giải pháp mới để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cũng như khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch để góp phần cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia trên thế giới phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc tiết kiệm năng lượng, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển các khai hoạt động nhằm tuyên truyền trong trường học những kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện, an toàn điện, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện trong trường học, gia đình…

Qua đó, hướng đến các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những tuyên truyền viên để lan tỏa những thông điệp hữu ích về tiết kiệm điện, năng lượng đến gia đình và xã hội.

Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An Nghệ An đã phối hợp tổ chức triển khai “Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học” năm 2023 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh: Thành phố Vinh, các huyện: Diễn Châu, Nam Đàn, Quế Phong và Nghĩa Đàn.

Dịp này, Công ty Điện lực Nghệ An trao nhiều suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập của Trường THCS Mường Nọc (Quế Phong).