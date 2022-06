Học sinh xứ Nghệ 'tăng tốc' ôn thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang huy động lực lượng, phối hợp với địa phương, các lực lượng liên quan và bạn Lào truy tìm nhóm đối tượng bỏ lại 10kg ma túy chạy trốn vào rừng.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa và to. Trận mưa này được xem là “mưa vàng, mưa bạc” khi cứu hạn cho cây trồng, giúp người dân đỡ công tưới, đỡ chi phí tiền dầu, tiền điện…

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An tổ chức hội nghị Tri ân điểm bán VinaPhone năm 2022. Tới dự có đại diện Tập đoàn VNPT, Vinaphone, Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp, ngành liên quan, cùng các điểm bán trên địa bàn TP. Vinh, huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Phát hiện trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xuất hiện một ổ nhóm đánh bạc lưu động quy mô lớn với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia, qua thời gian theo dõi, lực lượng Công an đã “cất lưới" bắt giữ hàng chục đối tượng.

(Baonghean.vn) - Sau phiên điều chỉnh ngày 21/6, giá xăng đã tăng vượt ngưỡng 33.000 đồng mỗi lít. Riêng địa bàn Nghệ An còn cao hơn do chi phí vận chuyển. Điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo.

(Baonghean.vn) - Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông ở Nghệ An, những nhạc cụ truyền thống có sức sống vượt thời gian. Thanh âm của các loại nhạc cụ xuất hiện trong tất cả sự kiện, nghi lễ cuộc đời, từ khi sinh ra đến khi mất đi, từ niềm vui tới nỗi buồn… Xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề “Khí nhạc của người Mông” của nhạc sĩ Dương Hồng Từ - người nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu tâm huyết về âm nhạc truyền thống nói chung và âm nhạc của đồng bào dân tộc Mông nói riêng.

(Baonghean.vn) - Đây là một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tương đối chuyên nghiệp. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng Công an, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, thường chọn khu vực đồi núi; bố trí cảnh giới canh gác nhiều lớp để nhằm thông báo khi có động tĩnh; không cho các con bạc biết trước địa điểm đánh bạc.

(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, hơn 250 đại biểu của ngành Tuyên giáo cả nước đã tới thăm Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” và các nhà máy của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chinh phục khán giả bởi nhan sắc hiện đại, quyến rũ nhưng cũng rất ngọt ngào và nữ tính. Tuy nhiên, không ít lần cô nàng bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ.

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày ra quân xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn và nhiều trường hợp vi phạm khác.

(Baonghean.vn) - Việc thất thu thuế tài nguyên hiện nay chủ yếu do doanh nghiệp kê khai thiếu sản lượng tài nguyên khai thác thực tế nhưng cơ quan thuế không có đủ thẩm quyền, điều kiện kỹ thuật để xác định chính xác được sản lượng tài nguyên khai thác.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/6, Công ty Galaxy Education và GreenFoods Nghệ An đã tổ chức “Lễ trao tặng phòng học và học bổng Tiếng Anh” cho Trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang rơi vào giai đoạn hạ nhiệt, giá vẫn ở mức cao nhưng thanh khoản thấp. Đã xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ dù chỉ mới cục bộ. Vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là có nên mua bất động sản vào lúc này?

(Baonghean.vn) - Sáng 23/6, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.

(Baonghean.vn) - Diễn ra từ ngày 2/5 đến ngày 26/5/2022, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công nhân trong lao động sản xuất” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đã trở thành một cuộc triển lãm đa dạng ngành nghề, đối tượng lao động, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc ở cả 2 vòng thi.

(Baonghean.vn) - Liên tiếp những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, một số diện tích lúa hè thu vùng cuối kênh trên địa bàn Nghệ An thiếu nước, các đơn vị quản lý thuỷ lợi và nông dân đang tích cực tập trung chống hạn cứu lúa ngay từ đầu vụ.

(Baonghean.vn) - Ngay trong đêm đầu ra quân triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an TP. Vinh) đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.