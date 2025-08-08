Xã hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam

Sáng 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025).



Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi gặp mặt, ông Tăng Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trình bày diễn văn kỷ niệm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025).

Diễn văn nêu rõ: Chưa có cuộc chiến tranh hóa học nào có thể so sánh với cuộc chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam, là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Công Kiên



Trong 64 năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam cả về tinh thần và vật chất. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ làm 250 căn nhà và sửa chữa 168 căn; hỗ trợ vốn sản xuất 510 suất; tặng 192 suất học bổng; thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngày “Thảm họa da cam Việt Nam 10/8” và tết Nguyên đán hàng năm với hàng chục nghìn suất quà. Tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền đã hỗ trợ trên 40 tỷ đồng.

Các em học sinh Câu lạc bộ Thiện nguyện HOPE tặng quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An trao tặng xe lăn cho các nạn nhân. Ảnh: Công Kiên

Những món quà, những tấm lòng của các tổ chức, cá nhân dành cho nạn nhân chất độc da cam đã tôn thêm nét đẹp truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân Nghệ An nói riêng. Đồng thời, là nguồn động lực thôi thúc những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam luôn lạc quan, yêu đời, vững tin trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng, xã hội…

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An trao quà cho các nạn nhân. Ảnh: Công Kiên



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp ở Nghệ An tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, mong muốn các nạn nhân luôn có tinh thần lạc quan, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại buổi gặp mặt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trao 4 chiếc xe lăn cho các nạn nhân trên địa bàn các phường Vinh Hưng, Thành Vinh và Trường Vinh; trao 8 suất quà cho các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao 3 suất hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An. Ảnh: Công Kiên



Dịp này, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã gửi tặng 30 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và trao 3 suất hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân ở địa bàn tỉnh Nghệ An.