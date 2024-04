(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các nhà nghiên cứu lịch sử cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Trong trang sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có những chiến thắng mà tầm vóc, ý nghĩa và sức ảnh hưởng của nó đã trở thành giá trị vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, trở thành biểu tượng tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Một trong những chiến thắng mang tầm vóc như vậy trong thời đại cách mạng vô sản đã được thực hiện ở Việt Nam chính là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trong những năm từ 1945-1954.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo "70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An", kết hợp với Triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tiếp tục ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa sâu rộng về những hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược mà đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Hội thảo quy tụ 47 tham luận thể hiện bức tranh sinh động, nhiều sắc màu về các góc độ tiếp cận những giá trị, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là những đóng góp quan trọng, to lớn của quân và dân Nghệ An. Nổi bật là các tham luận: “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo đảm bảo hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ”; “Quân và dân Nghệ An chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, xứng danh truyền thống quê hương Xô viết anh hùng”…

Đại tá, TS. Lê Thanh Bài, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tham luận tại hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Ông Nguyễn Cảnh Thìn, cựu chiến binh Điện Biên Phủ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Hội thảo là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tổng kết Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Kết quả hội thảo sẽ góp phần quan trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đồng thời, những ý kiến tham luận, trao đổi tại hội thảo kết hợp với hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật quý giá về Chiến dịch Điện Biên Phủ đã cho người xem thấy được bức tranh toàn cảnh về một chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm "Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng". Ảnh: Công Kiên

Đây sẽ là cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng, thiết thực để tỉnh Nghệ An vận dụng trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, phát triển thành nguồn lực phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Cùng thời gian này, Cục Chính trị Quân khu 4 khai mạc Triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”. Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, 30 hiện vật của các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.