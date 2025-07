Hôm nay (10/7), HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn nhiều vấn đề 'nóng', dự kiến thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Tại phiên chất vấn, các đại biểu tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thứ hai là công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh.

Đây đều là những nội dung "nóng", gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh cũng như chất lượng sống của người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải trả lời rõ ràng, trách nhiệm, đi thẳng vào trọng tâm và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có những nội dung mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, điều hành tài chính, ngân sách và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền trong thời gian tới.

Đáng chú ý là Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, đặt ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể và nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,5% trong năm nay.

Bên cạnh đó, Nghị quyết về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch đầu tư công năm 2024 đượс сấр сó thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) сủа ngân sách сấр huyện vào ngân sách сấр tỉnh hoặc ngân sách сấр хã.

Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025.

Đây đều là những nội dung quan trọng, góp phần đảm bảo sớm nguồn lực, chủ động trong giải ngân vốn đầu tư công và điều hành ngân sách khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành.

Việc sớm điều chỉnh kế hoạch đầu tư, phân cấp nguồn thu và phân bổ ngân sách không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai nhiệm vụ, mà còn giúp quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn bởi các thủ tục hành chính hay vướng mắc về cơ chế tài chính.

Đồng thời, các nghị quyết lần này cũng đặt nền móng cho sự ổn định và bền vững trong quản lý ngân sách, giúp các địa phương chủ động hơn trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu, đầu tư hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ giữa các cấp.

Kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều nay (10/7) sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc. Các nội dung chất vấn cùng hệ thống nghị quyết được thông qua sẽ là căn cứ quan trọng để UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cụ thể hóa thành hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025.

Kỳ họp tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống điện thoại trực tuyến với 3 số máy: 02383.598.828, 02383.598.800, 02383.598.747.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục truyền hình trực tiếp toàn bộ chương trình làm việc hôm nay của HĐND tỉnh trên kênh NTV; đồng thời cập nhật liên tục trên các ấn phẩm báo điện tử (baonghean.vn), kênh FM VON 99,6Mhz, báo in và các nền tảng số: Facebook Báo Nghệ An, Facebook Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go, website truyenhinhnghean.vn.