Hơn 100 học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, tại TP. Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch năm 2023.

(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Vạc năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của Di tích lịch sử Quốc gia Làng Vạc.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên Quý I năm 2023. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu Toàn văn thông cáo báo chí nội dung phiên họp.

(Baonghean.vn) - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn đang chậm tiến độ, nhất là đoạn qua huyện Diễn Châu. Chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/02, Sở Y tế Nghệ An đã trao danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; trở thành Bệnh viện công lập đầu tiên tại Nghệ An nhận được danh hiệu này.