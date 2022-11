Huyện Nam Đàn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 22/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh.



Về phía huyện Nam Đàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ; Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Ngày 16/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 07).

Mục tiêu nghị quyết xác định, xây dựng huyện Nam Đàn phát triển toàn diện vững mạnh; kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, văn hoá - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nam Đàn là huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025.

2 năm sau, Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4/01/2019 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nam Đàn phát triển.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, huyện Nam Đàn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7,96%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao. Công nghiệp, dịch vụ được mở rộng; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 57 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách (không tính tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) đạt 130,43 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,01%; Xã Kim Liên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đến nay, huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 74 sản phẩm OCOP. Huyện cũng làm tốt công tác xây dựng và thực hiện, quản lý quy hoạch; thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng Nam Đàn trở thành trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025. Trong 5 năm, toàn huyện đã được đầu tư 4.067,97 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Nam Đàn thẳng thắn đánh giá, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07 còn có những hạn chế. Thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt được còn thấp, tăng trưởng chưa nhanh, chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu tuy đúng hướng nhưng còn chậm. Việc phát triển làng nghề, làng có nghề, các ngành nghề dịch vụ chưa tương xứng.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; chưa hình thành, liên kết được nhiều các tour, tuyến du lịch; Chưa xây dựng được nhiều điểm du lịch, vui chơi giải trí; hệ thống khách sạn chưa đáp ứng được dịch vụ lưu trú của du khách; Chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm nhấn, nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Tiến độ thực hiện một số đề án, chương trình, dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 07 còn chậm.

Trên cơ sở nhìn nhận rõ tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, Nam Đàn phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025; đến năm 2030 trở thành huyện có thu nhập cao, có nền văn hóa mang bản sắc đặc trưng của huyện quê hương Bác Hồ kính yêu.

NHẬN THỨC ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng là sự nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí quan trọng của Nam Đàn trong tổng thể sự phát triển của tỉnh.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 07, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hết sức quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Thể hiện bằng việc, định kỳ hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều nghe báo cáo; lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện Nam Đàn; lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch của huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với những đánh giá của huyện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, thể hiện được những kết quả bước đầu hết sức tích cực, khá toàn diện. Để đạt được kết quả trên, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có sự đoàn kết, thống nhất, từ đó lan toả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện.

Song người đứng đầu UBND tỉnh cũng cho rằng, Nam Đàn có vai trò quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm đặc biệt nhưng kết quả phát triển của Nam Đàn trong 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn. Thể hiện là quy mô kinh tế đang xếp thứ 11/21 địa phương, so với các huyện đồng bằng thì xếp thứ 9/10 huyện. Một số mục tiêu đạt thấp, như thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, kết quả cải cách hành chính còn thấp...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, huyện cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của Nam Đàn và trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết 07 để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trì, năng động, đổi mới, sáng tạo, huy động tổng thể các nguồn lực để thực hiện được các mục tiêu trong Nghị quyết.

Đặc biệt, huyện cần phải rà soát, đánh giá, làm rõ mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2025 mà huyện xác định so với mục tiêu trong Nghị quyết số 07; Làm rõ nội dung khác nhau của một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu mà huyện đề ra trong thời gian tới, phải đặt trong tổng thể Nghị quyết số 07, Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Nam Đàn tiếp tục bám sát 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 07, cụ thể hoá thành nhiệm vụ, giải pháp của huyện, trên cơ sở đánh giá phù hợp với tình hình thực tế.

Nam Đàn cũng cần quan tâm hoàn thiện các quy hoạch còn phải bổ sung, rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt để phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các quy hoạch; ưu tiên các quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch du lịch; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực đất đai.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm thực hiện đúng định hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo tinh thần Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ: phát triển văn hoá, gắn với du lịch, lấy du lịch là một trong những trọng tâm để phát triển; phát huy được giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong du lịch, quan tâm xây dựng hạ tầng kết nối, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di tích văn hoá, huy động người dân tham gia tích cực vào làm du lịch.

Về nông nghiệp - nông thôn, Nam Đàn cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu để phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, gắn kết với du lịch; quan tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Về công nghiệp, huyện phải đặt mục tiêu có lựa chọn, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, tái tạo; sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn lực hiện có; tập trung lựa chọn đầu tư các dự án, công trình có trọng tâm, trọng điểm các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Nam Đàn hết sức quan tâm, chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là khi Nam Đàn có truyền thống văn hoá lịch sử; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thu hút đầu tư, thay đổi phương pháp xúc tiến đầu tư theo diện có trọng tâm, trọng điểm. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và ý kiến của các đại biểu tham luận tại hội nghị nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy lợi thế, thành quả đạt được, tập trung khắc phục các khó khăn, tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai có hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với tinh thần nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất./.