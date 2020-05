Huyện Quỳ Châu thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên Việt

Chặn đường đi từ Nghệ An ra phía Bắc của 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp (Baonghean.vn) - Từ phía Bắc, hai đối tượng đi vào khu vực biên giới Nghệ An để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ. Tuy nhiên, cung đường đi của chúng đã bị cảnh sát chặn đứng. Trước đó, vào khoảng thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng người miền Bắc thường xuyên qua lại, giao lưu, gặp gỡ với các đối tượng nghiện, cộm cán về ma túy trên địa bàn 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong, có nhiều biểu hiện nghi vấn về ma túy.



Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu tặng hoa và quà cho ban chuyên án. Ảnh: Kế Kiên

Củng cố các thông tin, tài liệu liên quan, Công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc để đấu tranh, triệt phá.



Sau nhiều ngày tiến hành theo dõi, mật phục, vào 23h ngày 7/5, Công an huyện đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Vũ Đình Hải (SN 1973), trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội và Phạm Văn Thanh (SN 1983), trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thu giữ 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan khác.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm cao khi khắc phục mọi khó khăn gian khổ, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần cương quyết đấu tranh tội phạm của lực lượng Công an huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, toàn lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nhiều văn bản, kế hoạch nhằm bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho bà con nhân dân huyện nhà.

Đồng chí Lang Văn Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu chúc mừng các đồng chí trong ban chuyên án. Ảnh: Kế Kiên

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trên, lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Ban chuyên án Công an huyện. Nhân dịp này, Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Hùng nhận chức vụ Trưởng Công an huyện Quỳ Châu.