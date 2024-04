Huyện Thanh Chương yêu cầu xã hủy quy định làm khó người dân

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn 22 năm tại nước bạn Lào.