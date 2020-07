Huyện Tương Dương đón, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở biên giới Tây Nam

Dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ có lãnh đạo huyện, đoàn thể cấp huyện, xã Xá Lượng, thị trấn Thạch Giám, anh em dòng họ của liệt sỹ.



Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đình Tuân

Liệt sỹ Lô Văn Nam (sn 1958), quê quán xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, giàu truyền thống cách mạng. Ngày 25/11/1977 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí tình nguyện lên đường tòng quân nhập ngũ vào Ban tham mưu, Trung đoàn 6, Sư đoàn 302.

Tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vào ngày 29/7/1978, tại mặt trận biên giới tỉnh Tây Ninh, được đồng đội an táng tại nghĩa trang xã Thanh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.



Lãnh đạo huyên cùng anh em họ hàng, bà con trong và ngoài bản, gia đình cùng bạn bè thân hữu thắp hương cho liệt sỹ. Ảnh: Đình Tuân

Sau 43 năm an nghỉ tại nghĩa trang xã Thanh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thể theo nguyện vọng của gia đình, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã đưa hài cốt liệt sỹ Lô Văn Nam về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Lễ đón và an táng được tổ chức tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện trong không khí trang nghiêm, thành kính.