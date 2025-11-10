Quốc tế Israel tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban Lực lượng phòng vệ Israel tấn công cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah - lực lượng ủng hộ Hamas ở miền Nam Liban.

Một cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, ngày 11/10, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thảo luận ở Dải Gaza, Lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban.

Vào lúc 12:00 ngày 10/10, thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực.

"Cách đây một thời gian, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban, nơi thiết bị kỹ thuật được Hezbollah sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực" - kênh Telegram của IDF cho biết.

Theo kênh Al-Mayadeen, 1 người đã thiệt mạng do cuộc đột kích và một số người khác bị thương.

Chính quyền Liban đã nhiều lần chỉ ra việc nước láng giềng phía Nam vi phạm chủ quyền của mình, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Israel duy trì sự hiện diện tại 5 điểm chiến lược ở miền Nam Liban, bao gồm cả phần phía Bắc của làng Ghajar. Beirut coi đây là một sự chiếm đóng đang diễn ra và vi phạm Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đổi lại, về phía Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đang tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào Hezbollah và lãnh đạo chiến đấu của Hezbollah.

Israel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, họ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để loại bỏ mối đe dọa từ cuộc xung đột của lực lượng Hezbollah.