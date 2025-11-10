Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Israel tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban

Mỹ Nga 11/10/2025 15:36

Lực lượng phòng vệ Israel tấn công cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah - lực lượng ủng hộ Hamas ở miền Nam Liban.

Ảnh màn hình 2025-10-11 lúc 14.24.45
Một cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, ngày 11/10, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thảo luận ở Dải Gaza, Lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban.

Vào lúc 12:00 ngày 10/10, thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực.

"Cách đây một thời gian, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban, nơi thiết bị kỹ thuật được Hezbollah sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực" - kênh Telegram của IDF cho biết.

Theo kênh Al-Mayadeen, 1 người đã thiệt mạng do cuộc đột kích và một số người khác bị thương.

Chính quyền Liban đã nhiều lần chỉ ra việc nước láng giềng phía Nam vi phạm chủ quyền của mình, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Israel duy trì sự hiện diện tại 5 điểm chiến lược ở miền Nam Liban, bao gồm cả phần phía Bắc của làng Ghajar. Beirut coi đây là một sự chiếm đóng đang diễn ra và vi phạm Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đổi lại, về phía Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đang tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào Hezbollah và lãnh đạo chiến đấu của Hezbollah.

Israel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, họ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để loại bỏ mối đe dọa từ cuộc xung đột của lực lượng Hezbollah.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Israel và Hamas ký giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột

Israel và Hamas ký giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột

2 năm chiến tranh ở Gaza: Israel được gì và mất gì?

2 năm chiến tranh ở Gaza: Israel được gì và mất gì?

Phái đoàn Mỹ - Israel - Hamas cử ai đến đàm phán ở Ai Cập?

Phái đoàn Mỹ - Israel - Hamas cử ai đến đàm phán ở Ai Cập?

Hamas và Israel chuẩn bị khởi động đàm phán gián tiếp về vấn đề con tin

Hamas và Israel chuẩn bị khởi động đàm phán gián tiếp về vấn đề con tin

Đọc tiếp

Israel và Hamas ký giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột

Israel và Hamas ký giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột

2 năm chiến tranh ở Gaza: Israel được gì và mất gì?

2 năm chiến tranh ở Gaza: Israel được gì và mất gì?

Phái đoàn Mỹ - Israel - Hamas cử ai đến đàm phán ở Ai Cập?

Phái đoàn Mỹ - Israel - Hamas cử ai đến đàm phán ở Ai Cập?

Hamas và Israel chuẩn bị khởi động đàm phán gián tiếp về vấn đề con tin

Hamas và Israel chuẩn bị khởi động đàm phán gián tiếp về vấn đề con tin

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Israel tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO