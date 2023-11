Khách hàng ở Nghệ An trúng thưởng 1 cây vàng trong chương trình ‘Ngày vàng Viettel Money’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Viettel Nghệ An tổ chức trao thưởng chương trình "Ngày vàng Viettel Money" và ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.

3 khách hàng Nghệ An may mắn trúng giải thưởng 1 cây vàng

Ngày 15/11, trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Viettel Nghệ An đã tổ chức trao thưởng chương trình “Ngày vàng Viettel Money” cho khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình là chị Nguyễn Thị Ánh (xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) với giải thưởng là 1 cây vàng, trị giá 67,1 triệu đồng.

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An và chủ tịch xã Tân Sơn trao thưởng cho khách hàng Nguyễn Thị Ánh. Ảnh: PV

Chương trình trúng thưởng “Ngày vàng Viettel Money” triển khai từ ngày 8/3 đến 30/9/2023 cho toàn bộ thuê bao sử dụng ứng dụng Ngân hàng số - thanh toán không dùng tiền mặt Viettel Money.

Khi khách hàng đăng nhập ứng dụng Viettel Money, thực hiện tối thiểu 1 giao dịch nạp điện thoại trả trước, hoặc thanh toán cước trả sau cho chính mình với giá trị giao dịch tối thiểu từ 10.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng 0,1 cây vàng hoặc 1 chỉ vàng mỗi ngày.

Từ tháng 3/2023 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 3 khách hàng may mắn trúng thưởng, mỗi giải là 1 cây vàng trị giá 67,1 triệu đồng là anh Nguyễn Trọng Tứ ( Trường THPT Đô Lương 3), bà Nguyễn Thị Thu Hương (Phường Hưng Phúc - TP Vinh), chị Nguyễn Thị Ánh (xã Nhân Sơn, Đô Lương) và Nguyễn Kim Yến (Tương Dương – chưa trao thưởng).

Trước đó, khách hàng Nguyễn Thị Thu Hương (Phường Hưng Phúc, TP.Vinh) may mắn trúng giải thưởng chương trình “Ngày vàng Viettel Money”. Ảnh: Nguyệt Minh

Chương trình “Ngày vàng Viettel Money” được Viettel triển khai đồng loạt trên cả nước nhằm tri ân và khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel. Thông qua chương trình nhằm kích thích toàn dân sử dụng tài khoản số, chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Hiện tại Viettel đang triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua dịch vụ Viettel Money như: "Viettel Money Chào bạn mới" (tặng đến 1 triệu đồng khi đăng ký tài khoản Mobile Money); hoàn 10% khi nạp điện thoại trên Viettel Money, game Thợ săn trúng số vàng và rất nhiều các chương trình khuyến mãi cho khách hàng thanh toán hóa đơn, đóng học phí…

Viettel Nghệ An tích cực triển khai mô hình “Xã chuyển đổi số”

Về chương trình xã chuyển đổi số tại xã Tân Sơn - Đô Lương, Viettel Money sẽ đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện chuyển đổi số toàn diện tất cả các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số.

Theo đó, Viettel Nghệ An phối hợp với địa phương mở Viettel Money cho 100% người dân trong độ tuổi lao động để thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, viễn thông, học phí, chuyển/nhận tiền… ngay tại nhà; Thiết lập các điểm giao dịch ngân hàng số ngay tại xã, giúp người dân đến giao dịch thuận tiện, miễn phí; Thiết lập QR cho toàn bộ tiểu thương trên địa bàn xã giúp người mua/bán thuận tiện khi mua sắm chỉ với một thao tác quét QR thanh toán; Hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch trên cổng hành chính công, thanh toán dịch vụ công trực tuyến.

Viettel Nghệ An ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện với xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: PV

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ, Viettel đang triển khai mô hình “Xã chuyển đổi số” tại 4 xã Nam Thanh- Nam Đàn, Tân Sơn – Đô Lương, Phúc Thành và Long Thành – Yên Thành.

Dịp này, Viettel Nghệ An trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Tân Sơn. Ảnh: PV

Trong thời gian tới, Viettel Nghệ An tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phối hợp triển khai chuyển đổi số tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phát triển cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền tỉnh trong công tác chuyển đổi số; nhằm khai thác hiệu quả các dịch vụ, nền tảng số góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.