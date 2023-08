Khai mạc Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, tại huyện Thanh Chương, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc giải thể thao cán bộ, công chức và người lao động tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị cùng hơn 300 vận động viên tham dự giải.

Giải thể thao cán bộ, công chức và người lao động tỉnh Nghệ An năm 2023 do ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2023).

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao Cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Công Khang

Đối tượng tham gia giải là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải thu hút 19 đội tham gia. Các vận động viên sẽ thi đấu ở hai nội dung: Kéo co và đi bộ.

Ở môn kéo co, vận động viên sẽ thi đấu các nội dung hỗn hợp nam nữ 8 vận động viên; Hỗn hợp nam nữ 6 vận động viên; Hỗn hợp nam nữ 4 vận động viên.

Thi đấu môn kéo co. Ảnh: Công Khang

Ở môn đi bộ, vận động viên sẽ thi đấu các nội dung theo độ tuổi: Từ 45 tuổi trở xuống (sinh năm 1978); từ 46 tuổi trở lên (sinh năm 1977), với các cự ly thi đấu: 3.000 m đối với nam và 1.500 m đối với nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu đã diễn ra sôi nổi với sự cổ động nhiệt tình của các vận động viên tham dự giải.

Dự kiến giải sẽ bế mạc vào ngày 15/8/2023./.