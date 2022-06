Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

(Baonghean.vn) - Chiều 24/6, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 652, 653 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán năm 2022 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chương trình và phân bổ vốn trước ngày 1/7/2022. Do đó, theo đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề này.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc thông qua các nghị quyết liên quan đến 3 chương trình mục tiêu Quốc gia tại kỳ họp chuyên đề này có tác động rất sâu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như đời sống của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh nhà. Ngay tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về vấn đề “tam nông”, trong đó tiếp tục khẳng định nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Với tính chất đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 dự thảo nghị quyết về 3 chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)