Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 150.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.



Đại biểu tỉnh Nghệ An dự đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Đoàn, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn Cụm Bắc Trung bộ.Đại biểu tỉnh Nghệ An dự đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Đại biểu đại diện Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị: Thành đoàn Hà Nội; Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Các Tỉnh đoàn Cụm Thi đua Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đoàn Thanh niên Quân khu 4; Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam.

KHƠI DẬY Ý CHÍ, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA TUỔI TRẺ TRÊN

QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ

Thanh thiếu nhi Nghệ An hiện có gần 1 triệu người, chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh, trong đó số lượng đoàn viên gần 150 nghìn người. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An có 35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tinh thần cách mạng, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên; đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, cùng nhau hành động, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn gồm “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình đồng hành gồm “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận sôi nổi, dân chủ, phân tích toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới với 4 nhóm nhiệm vụ đột phá, 12 chỉ tiêu trọng tâm và 6 đề án trọng điểm.

(Baonghean.vn tiếp tục cập nhật)