Khảo sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến thuộc thẩm quyền của giải quyết của UBND huyện Nghi Lộc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Nhật Minh – đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về phía huyện Nghi Lộc có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, địa phương liên quan.

Nghi Lộc là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, dự án trọng điểm của tỉnh. Trong thời gian qua, tình hình đơn thư trên địa bàn huyện tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nội dung đơn tập trung liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân phát sinh nhiều đơn thư là do huyện Nghi Lộc là địa bàn có nhiều dự án thu hút đầu tư của tỉnh nhưng quy định chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu ổn định, có nội dung chưa phù hợp, công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ còn những tồn tại.

Trong 2 năm (2021 và 2022), UBND huyện đã tiếp nhận 1.408 đơn với 1.183 vụ việc, trong đó, có 283 vụ cấp trên chuyển đến; 7 vụ việc do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chuyển đến.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và các phòng, ban, địa phương liên quan đã làm rõ tiến độ, những vướng mắc trong giải quyết từng vụ việc, đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến gồm: Đơn của bà Đặng Thị Hà ở xóm 2, xã Nghi Trung với nội dung phản ánh việc Công ty Thương mại dịch vụ cơ khí Minh An sản xuất và kinh doanh sắt thép gây ồn ào, ngập lụt, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư.

Đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thông ở xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên kiến nghị cấp đất đền bù, tái định cư khi thực hiện dự án đường giao thông nối Quốc lộ 1A vào Khu Du lịch sinh thái Bãi Lữ.

Đơn của ông Hoàng Nhật Bình ở xóm 10, xã Nghi Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc thu hồi đất của gia đình ông để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường N5 đoạn qua xã Nghi Thuận.

Đơn của ông Thạch Quang Hiệp ở xóm Trường Thịnh, xã Nghi Trường khiếu nại xã Nghi Trường liên quan đến lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông sai quy định và yêu cầu trả lại thửa đất mà UBND xã đã mượn của gia đình ông để làm nhà văn hóa xóm 8 cũ.

Đơn của bà Nguyễn Thị Chơn ở xóm Trung Thắng, xã Nghi Tiến phản ánh: UBND xã Nghi Tiến thực hiện thu hồi đất của gia đình bà để làm đường giao thông nhưng không có quyết định thu hồi, tự ý phá dỡ bờ bao, cây trồng, công trình trên đất và không thực hiện bồi thường về đất, tài sản cho gia đình bà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và một số nội dung khác.

Đơn của ông Trịnh Văn Phúc ở xóm 8, xã Nghi Đồng đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất tại cánh đồng Cổ Cò thuộc xóm 8, xã Nghi Đồng mà gia đình ông sản xuất, canh tác từ năm 2003.

Vụ việc người dân Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc cản trở việc thi công tại Dự án Khu Công nghiệp WHA thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc đã quan tâm tập trung cao trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo hàng năm đảm bảo quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm đều đạt cao.

Đồng chí đề nghị huyện bổ sung các thông tin vụ việc đầy đủ hơn nữa để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong giải quyết kiến nghị của công dân.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện cần rút kinh nghiệm trong thẩm trình giải quyết một số đơn thư của công dân; phân loại đơn thư đảm bảo giải quyết đúng quy trình; tiếp tục quan tâm, đôn đốc chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan sớm giải quyết triệt để kiến nghị, phản ánh của công dân.