Khởi công tổ hợp phố thương mại, dịch vụ lưu trú và giải trí, không gian sinh hoạt cộng đồng tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, tại huyện Đô Lương, Nghệ An, Dự án tổ hợp sông Khuôn do Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư được khởi công. Đây là tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ lưu trú và giải trí được xây dựng trên ý tưởng thiết kế độc đáo về việc phục dựng “làng quê bình yên”.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Anh hùng lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện Đô Lương và nhân dân địa phương.

Dự án Tổ hợp sông Khuôn được xây dựng tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương với quy mô khoảng 4,5 ha; được thiết kế với ý tưởng chủ đạo là “tiếp biến văn hóa”, cụ thể hoá tầm nhìn, ý tưởng về việc kiến tạo một “một làng quê bình yên”, một điểm đến để khám phá và trải nghiệm văn hóa truyền thống, văn hóa làng Việt cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là để cho các lớp thanh thiếu niên, thế hệ trẻ tìm về và kết nối với cội nguồn.

Dự án có các khu chức năng gồm: khu hành chính, văn phòng, trụ sở; khu phố thương mại (văn phòng cho thuê, shophouse, cụm siêu thị dịch vụ tổng hợp); khu resort lưu trú (các phòng Bungalow đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhà văn hóa, không gian cộng đồng, nhà vườn sang trọng và gần gũi với thiên nhiên); khu nhà hàng, quầy bar giải trí, spa, thể thao... tạo thành tổ hợp cung cấp đa dịch vụ tiếp cận, tái hiện và phục dựng văn hóa bản địa, kiến trúc truyền thống trong các công trình hiện đại và tiện nghi, khai thác những đặc trưng kiến trúc dân tộc với giếng làng, cây đa, bến nước, sân đình, những nếp nhà của vùng miền Trung đặc trưng với mái dốc lớn giúp thoát nước mưa và chống nóng, những hàng hiên rộng để tránh hắt nắng kết hợp với cây xanh, mặt nước để điều hòa không khí,…

Tọa lạc bên bờ sông Khuôn, thuộc xã Hòa Sơn, nằm trong vùng trung tâm đô thị Đô Lương, tiếp giáp với Quốc lộ 7A, Quốc lộ 7C, trên huyết mạch giao thông, phù hợp kết nối liên vùng miền, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về không gian kiến trúc, điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong và ngoài tỉnh mà cả với người dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân.

Huyện Đô Lương là cửa ngõ của các huyện Tây Nam tỉnh Nghệ An, kết nối với phía Đông của tỉnh, đặc biệt là với Khu Kinh tế Đông Nam và TP. Vinh. Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Đô Lương là một trong 6 trung tâm đô thị của Nghệ An; đồng thời có vai trò quan trọng đối với việc phát triển một trong 4 hành lang kinh tế của tỉnh là Hành lang kinh tế Quốc lộ 7A.

Hiện nay, Đô Lương đang tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được tỉnh giao phó là xây dựng khu vực trung tâm Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đến 2030 trở thành thị xã; gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với vị trí, vai trò hết sức quan trọng đó của huyện Đô Lương trong tầm nhìn, chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An, tại Lễ khởi công, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu đánh giá cao ý nghĩa của Dự án tổ hợp sông Khuôn đối với việc thực hiện 2 nhiệm vụ trên của huyện Đô Lương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, với tiềm lực, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, dự án có ý nghĩa tình cảm rất lớn và đậm nét truyền thống văn hoá này sẽ sớm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng tạo đột phá tại điểm đầu vào cho đô thị Đô Lương.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án vào tháng 6/2025, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đúng dịp hoàn thành xây trung tâm đô thị Đô Lương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tỉnh Nghệ An cam kết luôn ủng hộ, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án đi vào hoạt động hiệu quả với kỳ vọng mang lại môi trường thương mại văn minh, tiện lợi nhất cho người dân địa phương và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Anh hùng lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng, tình cảm tri ân sâu sắc đối với quê hương và mong muốn thực hiện dự án để vừa góp phần cải thiện cảnh quan, kiến tạo không gian cộng đồng; vừa lưu giữ, phát huy những giá trị văn hoá đặc sắc của quê hương Đô Lương nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung.

Cam kết hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong tháng 6/2025, ngoài năng lực tài chính, quản trị, khoa học công nghệ của chủ đầu tư, Anh hùng lao động Thái Hương mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành, quyết liệt chỉ đạo, phối hợp để dự án thành công.