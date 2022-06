Khởi công xây dựng 3 nhà ‘Đại đoàn kết’ trị giá 210 triệu đồng ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Liên tiếp những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, một số diện tích lúa hè thu vùng cuối kênh trên địa bàn Nghệ An thiếu nước, các đơn vị quản lý thuỷ lợi và nông dân đang tích cực tập trung chống hạn cứu lúa ngay từ đầu vụ.

(Baonghean.vn) - Ngay trong đêm đầu ra quân triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an TP. Vinh) đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.