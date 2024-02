Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền của người dân

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, trao thưởng Tổ 373 Công an tỉnh. Dự buổi lễ có Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.