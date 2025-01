Xã hội Xử lý dứt điểm vụ người đàn ông ở Quỳnh Lưu mất nhà, đất vì làm ăn xa Sau nhiều năm ròng rã khiếu nại, người đàn ông ở xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu), đang được chính quyền làm các thủ tục để trả lại đất. Trong khi đó, gian nhà đã bị tháo dỡ, người này không yêu cầu bồi thường.

Trả lại đất cho người dân

Ngày 12/1, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, địa phương vừa có văn bản giao các đơn vị liên quan xử lý vụ việc của công dân Trần Bá Định (xã An Hòa), sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ công tác do huyện thành lập. Động thái này diễn ra sau nhiều năm, ông Định làm đơn khiếu nại về việc ông bị mất hết nhà đất sau khi làm ăn xa trở về.

“Tôi và Tổ công tác đã thống nhất và cắm mốc, theo đó tôi sẽ nhận lại 81m2 ở vị trí ngoài cổng trường, trong khi ngày xưa tôi mua của xã thửa đất này có diện tích ghi trong bìa là 100m2. Nhưng thiệt thòi chút cũng được, dù sao cũng muốn xử lý dứt điểm, chờ đợi quá lâu, mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng đồng ý không yêu cầu bồi thường về tài sản trên đất đã bị tháo dỡ”, ông Trần Bá Định nói.

Vị trí được cho là đất của ông Định ở trung tâm xã An Hòa, mặt trước bám tỉnh lộ, phía sau giáp trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Trước đó, trong quá trình rà soát, làm việc với Tổ công tác, ông Trần Bá Tấn - nguyên cán bộ địa chính xã An Hoà xác nhận đất ở của ông Định được UBND xã giao có thu tiền sử dụng đất năm 1996, diện tích giao khoảng 100m² tại vị trí thửa 1284 và một phần thửa 1285, tờ bản đồ số 1 (BĐ 299), số tiền sử dụng đất là 2 triệu đồng. Ông Tấn là người trực tiếp giao đất, thu tiền sử dụng đất sau đó nộp cho thủ quỹ, có phiếu thu đóng dấu treo của UBND xã. Sau khi được giao đất, ông Định xây dựng 1 ki-ốt cắt tóc một thời gian thì giao lại cho ông Võ Ngọc Hùng quản lý để đi làm ăn xa. Tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện thửa đất này có diện tích 100m² đất ở là do ông Tấn tự ghi vào sau khi đã thu tiền và giao đất.

Còn ông Hồ Đình Dũng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã An Hòa thì cho rằng, năm 1996 xã có giao đất cho ông Định vị trí ở cổng trường, nhưng việc giao đất không được bàn để có chủ trương trong tập thể lãnh đạo xã. Tuy nhiên, ông Dũng cũng xác nhận, khi giao đất cho ông Định, ông Tấn có thu tiền 2 triệu đồng là phù hợp với giá tại thời điểm 1996.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Hùng trình bày, năm 2017, khi giải tỏa ki-ốt của ông Định thì ông không thông báo cho ông Định biết. Sau khi giải tỏa ki-ốt, UBND xã An Hòa hứa sẽ giao cho ông Định một thửa đất khác nhưng đến nay không thực hiện…

Ông Định (phải) và người anh họ Võ Ngọc Hùng. Ảnh: Tiến Hùng

Tổ công tác kết luận, năm 1996, UBND xã An Hòa giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho ông Trần Bá Định tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 16, là hành vi giao đất trái thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 1993. Ngày 07/9/2017, UBND xã An Hòa lập biên bản thống nhất phương án đổi đất và tháo dỡ ki-ốt trước cổng trường mầm non với ông Võ Ngọc Hùng (ông Hùng là người được ông Định nhờ trông coi đất đai, tài sản), biên bản có nội dung thu hồi 80 m² đất là không đúng quy định pháp luật đất đai, dân sự. Bởi vì ông Hùng không phải là chủ sử dụng đất và tài sản trên đất. Biên bản này vi phạm quy định về thẩm quyền thu hồi đất tại khoản 2, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013.

“Việc ông Trần Bá Tấn tự ý ghi thêm nội dung thửa đất số 1285, tờ bản đồ số 1, diện tích 100 m² đất ở vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định là không đúng nhiệm vụ công vụ, vi phạm thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung ông Tấn tự ghi vào không có hiệu lực pháp luật. Từ các nội dung trên cho thấy, năm 1996, ông Định được UBND xã An Hòa giao đất trái thẩm quyền với diện tích 81,2 m², đã nộp tiền để được sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, thửa đất này nằm ngoài khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa, không có tài sản trên đất, chưa kê khai, đăng ký đất đai theo quy định”, kết luận của Tổ công tác nêu.

Ông Định đứng tại khu vực trước đây là căn nhà của ông. Ảnh: Tiến Hùng

Xử lý vi phạm của cán bộ

Tổ công tác cũng chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của UBND xã An Hòa. Cụ thể, từ đầu tháng 4/2024, UBND huyện đã có công văn giao UBND xã An Hòa rà soát, báo cáo nhưng mãi đến tháng 10 việc này mới được tiến hành, chậm thực hiện nhiệm vụ 5,5 tháng là vi phạm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về nguyên Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính xã An Hòa thời kỳ năm 1996 vì đã giao đất trái thẩm quyền và tự ý ghi thêm nội dung “diện tích 100 m² đất ở” vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định. Ngoài ra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa và công chức liên quan có tại Biên bản thống nhất đổi đất ngày 07/9/2017 cũng có trách nhiệm trong vụ việc.

Vị trí đất của ông Định nằm cạnh cổng trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi Tổ công tác có kết luận kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản giao UBND xã An Hòa hủy bỏ biên bản thống nhất phương án đổi đất và tháo dỡ k ốt trước cổng trường Mầm non, được lập và ký ngày 07/9/2017 giữa UBND xã An Hòa với ông Võ Ngọc Hùng. Bàn giao lại đất tại thửa đất số 73, diện tích 81,2m² cho ông Trần Bá Định trên cơ sở biên bản xác định ranh giới, mốc giới ngày 03/12/2024 giữa ông Định và tổ công tác. Hướng dẫn ông Định kê khai, đăng ký thửa đất theo đúng quy định, lập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp theo bản đồ số, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện cấp ngày 01/6/1996 cho ông Định trong quá trình cấp đổi. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan và đề xuất các hình thức xử lý phù hợp (nếu có) theo quy định vì để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng giao Phòng Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã An Hòa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nêu trên và tham mưu UBND huyện có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường kê khai, đăng ký thửa đất số 73, theo đúng quy định. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra UBND xã An Hòa trong việc trả lại đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định…