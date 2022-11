Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép 1 'cơ số' vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vi Văn Mun (SN 1964), trú tại bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 15/11/2022, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh phát hiện bắt quả tang Vi Văn Mun đang có hành vi tàng trữ trái phép hơn 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng và 5 viên đạn.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an thì 2 khẩu súng trên là súng tự chế nhưng có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, thuộc vũ khí quân dụng; 5 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng. Đối tượng khai nhận nguồn gốc số vũ khí trên mua từ Lào đem về nhằm mục đích phòng thân.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22/11, đối tượng Vi Văn Mun đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.