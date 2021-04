Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Yên Thành

Sáng 13/4, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Thành.

Đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại thị trấn Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn đến kiểm tra thực tế và nắm bắt tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Yên Thành.

Theo đánh giá của đoàn, Ủy ban bầu cử thị trấn đã làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các tổ rà soát, niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử. Quy trình hiệp thương, lấy phiếu tín nhiệm cử tri đạt kết quả cao, không có đơn thư khiếu kiện.



Làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử huyện, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các cấp ở Yên Thành trong công tác chuẩn bị bầu cử. Thời gian tới, Ủy ban bầu cử từ huyện đến cơ sở ở Yên Thành cần chú trọng kiểm tra, giám sát nhằm bổ cứu kịp thời từng nội dung, công việc cụ thể, nhất là những địa bàn dự báo có khó khăn; quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử.

Đồng chí Bùi Thanh An làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các hệ thống thông tin; nắm chắc, nắm vững tình hình trên địa bàn để chủ động các phương án xử lý các vấn đề có thể phát sinh, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.