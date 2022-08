Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày (25 và 26/8), Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2022 đã kiểm tra các nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự buổi kiểm tra về phía Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An báo cáo các phương án thực binh và tiến hành kiểm tra tổng duyệt các nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022 tỉnh Nghệ An tiến hành cùng lúc 2 cuộc diễn tập đó là diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Với khối lượng công việc lớn, song đến thời điểm này Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, Sở chỉ huy diễn tập.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn để chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập đúng, đủ các nội dung thực binh theo hướng dẫn… Để diễn tập tỉnh Nghệ An năm 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang thiết bị, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tiến hành rà soát, kiểm tra lại lần cuối công tác chuẩn bị nhất là các hệ thống văn kiện, lực lượng tham gia diễn tập và cơ sở vật chất.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu: Các thành viên Ban chỉ đạo cũng cần làm tốt công tác hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia diễn tập; tổ chức ôn luyện, luyện tập thuần thục các phương án, nội dung thực binh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình an ninh, chính trị nội bộ các đơn vị và địa bàn sẵn sàng tổ chức diễn tập khi có lệnh.