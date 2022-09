Kiến trúc độc đáo của ngôi đình cổ gắn liền với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trận hòa của Sông Lam Nghệ An với Hà Nội đã cứu V.League 2022 khỏi sự nhàm chán nhưng nó cũng làm cho đội bóng xứ Nghệ rớt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng. Để không tụt lại trong cuộc đua tốp đầu, Sông Lam Nghệ An phải có một kết quả có lợi trên sân của Đông Á Thanh Hóa.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề lên tới nửa tỷ đồng, bắt giữ nhóm đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch nhằm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn toàn tỉnh.