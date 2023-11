Kịp thời ngăn người đàn ông rút tiền tiết kiệm chuyển cho bọn lừa đảo qua mạng xã hội

Đó là trường hợp công dân dân T.Đ.T., trú tại xóm Liên Sơn, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Ngày 30/10/2023, ông nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 số máy lạ, người này thông báo số điện thoại của ông T. hiện tại không chính chủ và sẽ bị chặn 2 chiều sau 2 giờ nữa. Chúng yêu cầu kết bạn Zalo để hướng dẫn. Sau khi ông T. đồng ý kết bạn chúng lại yêu cầu ông T. cung cấp số CCCD và hỏi ông T. có tiền tiết kiệm không?

Ông T. khai có 3 sổ tiết kiệm và chuẩn bị đi rút chuyển cho bọn lừa đảo. Ảnh: Đình Hào

Quá trình gọi video qua Zalo, chúng liên tục yêu cầu ông T. đóng kín cửa và không nói cho ai biết về cuộc nói chuyện này. Cuộc hội thoại của các đối tượng với ông T. diễn ra gần 2 giờ đồng hồ.

Sau khi, ông T. nói có 3 sổ tiết kiệm 290 triệu đồng. Chúng nói qua kiểm tra thông tin, ông T. có liên quan đến một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng, có số tiền rất lớn đang bị nghi liên quan đến tội phạm ma túy... Sau đó chúng kết nối đến đối tượng khác, xưng là kiểm sát viên của Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng và tiếp tục đe doạ nếu ông T. không làm theo thì sẽ bị bắt.

Chúng yêu cầu ông T. đến ngân hàng rút 290 triệu đồng và chuyển số tiền đó vào số tài khoản chúng cung cấp và sẽ trả lại cho ông T. nếu ông không liên quan đến ma túy.

Do lo sợ và cũng để chứng minh mình không liên quan đến đường dây ma túy mà chúng nói, ông T. đã lặng lẽ lấy 3 sổ tiết kiệm của mình đi sang Ngân hàng rút tiền chuyển cho chúng. Rất may, vợ ông T. về phát hiện có sự bất thường và gặng hỏi. Biết được sự việc vợ ông T. báo cho lực lượng Công xã Thanh Liên. Công an xã đã hướng dẫn và đề nghị ông T. về xã để kiểm tra. Khi ông T. đang ở trụ sở xã chúng vẫn tiếp tục gọi điện và gặp Trưởng Công an xã thì bọn chúng tắt và khóa máy.

Ông T. tại trụ sở Công an xã Thanh Liên. Ảnh: Đình Hào

Được biết, trong thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương đã bị một số đối tượng gọi điện lừa đảo, các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và người già, người lớn tuổi… Công an huyện Thanh Chương nói chung và Công an xã Thanh Liên khuyến cáo mọi người dân nêu cao cảnh giác, khi có các số điện thoại lạ gọi đến với các thủ đoạn tương tự thì gọi điện đến cho Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, tránh bị mất tiền oan...