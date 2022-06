Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Thông qua 10 Nghị quyết

(Baonghean.vn) - Chiều 24/6, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 652, 653 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán năm 2022 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chương trình và phân bổ vốn trước ngày 1/7/2022. Do đó, theo đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề này.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc thông qua các nghị quyết liên quan đến 3 chương trình mục tiêu Quốc gia tại kỳ họp chuyên đề này có tác động rất sâu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như đời sống của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh nhà. Ngay tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về vấn đề “tam nông”, trong đó tiếp tục khẳng định nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Với tính chất đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 dự thảo nghị quyết về 3 chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 10 Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Những nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được đại biểu và cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà rất quan tâm, kỳ vọng sẽ đem đến sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh kịp thời triển khai ngay các Nghị quyết theo yêu cầu của Chính phủ.

Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2022 đã đi được nửa chặng đường, cùng với cả nước, Nghệ An đạt được những kết quả hết sức tích cực trong phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, 6 tháng cuối năm còn lại, dự báo không ít khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa chấm dứt; hiện nay các biến thể phụ của Omicron đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng; cảnh báo về các biến chủng virus mới có thể xuất hiện; tiếp tục quyết liệt thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, nhất là mũi tăng cường thứ ba, thứ tư cho các đối tượng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm đúng lịch, đủ liều, tỷ lệ bao phủ cao.

"Chỉ có kiểm soát tốt dịch Covid-19, chúng ta mới có điều kiện để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Ngay sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 7.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp đúng quy định; đồng thời, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành họp, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp tới.