Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.

(Baonghean.vn) - Lượt về V.League 2022 sẽ được bắt đầu bằng trận cầu tâm điểm giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hà Nội. Màn tái ngộ này sẽ có rất nhiều điều đáng để khán giả cả nước chờ đợi.

(Baonghean.vn) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 447 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. Trong số này có 36 ứng viên quê Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Quá trình đi đánh bắt cá trên vùng biển từ đảo Ngư đến đảo Mắt, thuộc thị xã Cửa Lò, anh H. không may rơi xuống biển mất tích.

(Baonghean.vn) - Thoái hóa khớp gối là căn bệnh mạn tính, chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh lý xương khớp hiện nay; gây đau đớn kéo dài, giảm và mất khả năng vận động. Phẫu thuật thay khớp gối được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An là giải pháp điều trị tiên tiến, tối ưu dành cho bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối nặng.

(Baonghean.vn) - Trong mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tỉnh Nghệ An luôn gắn bó keo sơn, cùng phát triển với các tỉnh của nước bạn có chung đường biên giới. Hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa hai bên được tăng cường; để mối quan hệ Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ nhằm lấy ý kiến một số đề án quan trọng và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, 400 người dân nghèo ở huyện Đồng Văn (Tân Kỳ) đã được khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình thiện nguyện do Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện được Bệnh viện tổ chức hàng năm.

(Baonghean.vn) - Sau thời gian theo dõi, vào 21h30 ngày 22/8, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Thị Lý liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Theo đó thu giữ hàng chục bao tải đựng hơn 845 kg pháo hoa nổ.

Không chỉ thừa hưởng nhan sắc của "nữ hoàng ảnh lịch", 2 cô con gái của Diễm My 6X còn có thành tích học tập nổi trội ở Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng.

Một quan chức Mỹ cho biết, ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước.

Công an thu giữ 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn, 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả...