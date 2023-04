Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh

Tin mới

Khởi tố người đàn bà chủ mưu trong vụ mua bán người ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tư (SN 1993), trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán người".

Tập thể dục thường xuyên - chìa khóa để có làn da khỏe mạnh Tập thể dục không chỉ tốt cho tim, phổi và não… mà còn là chìa khóa để có làn da khỏe mạnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An: Mở đường cho những đột phá mới (Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước; nhất là về chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn buôn bán nông sản (Baonghean.vn) - Hòa đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ chốt đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn rồi chiếm đoạt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và quý 1/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Bảy loại ung thư có khả năng điều trị cao nhất Người mắc ung thư tuyến tiền liệt, hắc tố da, hạch Hodgkin, tuyến giáp... có tỷ lệ cao sống qua 5 năm.

Nỗ lực giải phóng mặt bằng đường ven biển đoạn qua huyện Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu hiện đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Hiện UBND huyện Quỳnh Lưu đang nỗ lực phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ. Đến cuối tháng 3/2023, đã có thêm nhiều hộ đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ưu nhược điểm của ô tô có cửa sổ trời toàn cảnh Dù được coi là một trong những tính năng sang trọng nhất của ô tô, cửa sổ trời toàn cảnh cũng có những mặt hạn chế nhất định.

Nam sinh người Thái Nghệ An sở hữu nhiều thành tích 'khủng' (Baonghean.vn) - Nguyễn Quốc Cường là nam sinh có thành tích nổi bật của Trường PT DTNT THPT số 2 khi thời điểm này cùng một lúc em đem về nhiều thành tích cho nhà trường tại nhiều kỳ thi khác nhau ở 2 môn Tiếng Anh và Tin học.

Lý do cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối thủ khâu 10 mũi chưa bị phạt Ban Kỷ luật VFF chưa nhận được hồ sơ về tình huống Hữu Tuấn vào bóng với Mạnh Dũng nên chưa đưa ra án kỷ luật với cựu tuyển thủ Việt Nam.

Phương án tổ chức các tuyến vận tải hành khách sau khi chấm dứt hoạt động Bến xe khách chợ Vinh (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành phương án tổ chức giao thông các tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận sau khi chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh và đưa Bến xe phía Nam thành phố Vinh vào hoạt động.

Sáng nay khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Những lỗi vi phạm mà tài xế bị Cảnh sát giao thông giữ bằng lái xe ngay lập tức Có những hành vi vi phạm được đánh giá là gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, tài xế sẽ bị CSGT tước giấy phép lái xe (GPLX) cả tháng, thậm chí đến 2 năm.

Từ 1/7 nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm Từ ngày 1/7 tới, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch; Nhu cầu cao từ Trung Quốc, giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg (Baonghean.vn) - Giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch, vàng quay đầu giảm mạnh; Trong khi đó, nhu cầu cao từ Trung Quốc, giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg, là những thông tin về tình hình thị trường hôm nay.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ghi nhận dấu ấn nổi bật của Việt Nam Đoàn Việt Nam đề cao chủ trương nhất quán, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; khẳng định Việt Nam cam kết phát triển bền vững vì lợi ích của nhân dân...

Bước đột phá giúp Anh Sơn ‘nhảy vọt’ trên bảng xếp hạng cải cách hành chính (Baonghean.vn) - Thẳng thắn nhận rõ khuyết điểm, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật với mục tiêu “vì nhân dân phục vụ”, huyện Anh Sơn đang vươn lên tốp đầu của tỉnh về cải cách hành chính.

Miss Grand Vietnam sẽ thay ca dao, tục ngữ vào phần hô tên sau tranh cãi? Ban Tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 cho biết, màn hô tên của thí sinh trong cuộc thi năm nay sẽ nghiêm túc, chính chuyên hơn.

Huỳnh Như quyết mang chiến thắng về cho ĐT nữ Việt Nam; ĐT Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Trung Quốc ở Asian Cup 2023? (Baonghean.vn) - Tiền đạo Huỳnh Như bày tỏ quyết tâm chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam; Nằm ở các nhóm hạt giống khác nhau nên ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu với Thái Lan và Trung Quốc ở vòng bảng Asian Cup 2023. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cựu trợ lý Phó Thủ tướng khai nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng vụ 'chuyến bay giải cứu' Bị can Nguyễn Quang Linh - nguyên trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc nhận tiền hối lộ nhiều lần tại các địa điểm khác nhau, tổng số tiền là hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc tết Bunpimay tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) (Baonghean.vn) - Ngày 4/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến chúc tết Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Nga thể hiện việc sử dụng vũ khí hạt nhân rất thành công mà không cần phải khai hỏa (Baonghean.vn) - Nga thể hiện việc sử dụng vũ khí hạt nhân rất thành công mà không cần phải phóng chúng theo đúng nghĩa đen. Thay vì nói những lời cảnh báo trống rỗng về các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng, Moskva đã có bước đi ngăn chặn rất hiệu quả việc phương Tây hỗ trợ cho Ukraine.

Lời kể của nhân chứng và nạn nhân vụ nổ tại gara ô tô ở Nghệ An khiến 6 người thương vong (Baonghean.vn) - Cháu Nhật kể lại, trước đó vào khoảng 16h chiều 2/4, Nhật đạp xe chở 2 em ruột là H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi) qua nhà người ông họ. Khi vừa đi đến gara ôtô Lê Hiển thì bị vụ nổ làm hất văng chiếc xe đạp của Nhật và 2 em ra đường

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/4 (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an làm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự; Hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại nước bạn Lào; Gia đình nghèo có 3 con bị tai nạn trong vụ nổ ở Quỳnh Lưu cần sự giúp đỡ từ cộng đồng... là những thông tin đáng chú ý.

Trung Quốc mong muốn gì ở châu Âu trong giải quyết khủng hoảng Ukraine? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với châu Âu về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (Baonghean.vn) - Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự vào cuộc của Nghệ An trong thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Sông Lam Nghệ An gặp Becamex Bình Dương: Liệu có quay lại lịch sử? (Baonghean.vn) - Những kết quả trái ngược nhau của 2 đội tại vòng 1 Cúp Quốc gia đã khiến cho đội chủ sân Vinh rơi vào thế bị động ở trận đấu này. Nếu không có sự thay đổi, rất có thể một kết quả tệ sẽ nhấn chìm Sông Lam Nghệ An vào khủng hoảng.

Công bố chính thức biểu trưng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 (Baonghean.vn) - Biểu trưng truyền tải được tinh thần của tổ chức Công đoàn Nghệ An qua các hình tượng tiêu biểu, thể hiện được ý nghĩa, nội dung Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phan Văn Đức đứt dây chằng đầu gối, phải nghỉ 9 tháng Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận tiền vệ Phan Văn Đức đứt dây chằng đầu gối chân phải và phải nghỉ 9 tháng.