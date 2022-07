Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên Việt, thu giữ 163 khối pháo với tổng trọng lượng gần 2,5 tạ.

(Baonghean.vn) - Việc nâng hạng "sao" OCOP hiện đang gặp không ít khó khăn về kinh phí, thủ tục pháp lý, doanh thu, thương mại điện tử ... Do đó, sau gần 4 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, toàn tỉnh Nghệ An mới chỉ có 4/208 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao OCOP.

(Baonghean.vn) - Chiều 7/7, trước buổi thi môn Toán, thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh bất ngờ có cơn mưa to kèm gió lớn. Mặc dù trên nhiều tuyến đường có mưa ngập nhưng cơn mưa này đã thực sự là một cơn mưa "vàng" giúp thí sinh được giải nhiệt sau nhiều tuần liên tục nắng nóng.

(Baonghean.vn) - Sáng nay (7/7), hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kết thúc môn thi đầu tiên đa số các em đều phấn khởi với bài làm của mình.

(Baonghean.vn) - Đó là một phụ nữ ở xã Tà Cạ, một xã khó khăn, nằm ở một huyện biên giới, xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Kết thúc môn thi đầu tiên, hàng trăm thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An được tiếp sức bằng những suất cơm đong đầy tình cảm của các thầy, cô giáo và lực lượng thanh niên tình nguyện. Giữa ngày Hè oi nóng, các em như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt những môn thi tiếp theo.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn đến thăm và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành tại xã Nam Kim.

(Baonghean.vn) - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; Tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu... là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022.

(Baonghean.vn) - Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An từng được Báo Nghệ An điện tử phản ánh hồi tháng 8 năm 2020, tại bài viết "Có một dự án "khoanh nuôi đất" bên bờ Nam sông Vinh".

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đã tích cực triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng.

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Đa phần thí sinh đều có tâm trạng hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 4 - 6/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc trao tặng thiết bị lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con đang đi học trên địa bàn huyện.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, tại Nghệ An từ đầu năm đến nay đã có 21 trẻ tử vong do đuối nước.