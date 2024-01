Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt Hội đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình gặp mặt được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành, thị. Về phía Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Hội, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng đông đảo người Nghệ An đang học tập, sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

"QUÊ HƯƠNG GỌI HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐÁP LỜI"

Hội nghị tái thành lập Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và ra mắt Ban Chấp hành Hội được tổ chức vào tháng 9/2022. Từ đó đến nay, với sự quan tâm, định hướng, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cống hiến của các đồng chí trong tổ chức Hội, sự ủng hộ của bà con xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Hội đã phát huy tốt vai trò, tích cực triển khai nhiều chương trình giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa các hội viên; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là hướng về quê nhà; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích: Kết nối những người Nghệ An sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; kết nối cộng đồng người Nghệ An xa quê với quê hương.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Cùng với Hội đồng hương tỉnh, đến nay đã có 16 huyện, thị có Hội đồng hương bao gồm: Nam Đàn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc - Cửa Lò, Yên Thành, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong.

Việc tổ chức các hội cấp huyện góp phần tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương tỉnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa các hội viên, tổ chức hoạt động hướng về quê nhà hiệu quả.

Trong năm 2023, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về quê hương như: Tài trợ 100 căn nhà trị giá 5 tỷ đồng ủng hộ Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghệ An và các sở, ngành, huyện, thành, thị dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Hội tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây mới trường Tiểu học Bắc Lý 2 tại bản Buộc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, đã khánh thành đưa vào sử dụng tháng 9/2023 và gắn với trao hỗ trợ tiền ăn, học bổng, phòng vi tính, trang phục, đồ dùng học tập cho 320 học sinh trị giá 200 triệu đồng. Hội cũng đã ủng hộ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa tại Quỳ Châu, Quế Phong trị giá 300 triệu đồng; trao quà cho các đơn vị, địa phương gần 100 triệu đồng.

Trong năm qua, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và 2 bên sẽ tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư, kết nối, giao lưu hiến kế, hợp tác.

Bên cạnh hoạt động của Hội tỉnh, các Hội đồng hương huyện, thị cũng hoạt động khá tích cực, tổ chức họp mặt thường niên, thành lập các câu lạc bộ, các sự kiện văn hóa, thể thao để gặp gỡ, sinh hoạt của đồng hương; đồng thời vận động đóng góp xây dựng quê hương, …

Lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Về kế hoạch hoạt động năm 2024, ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Hội sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành, xây dựng công tác hoạt động của Thường trực, Ban Chấp hành ngày càng hiệu quả; nêu cao tinh thần cống hiến, hỗ trợ trong hoạt động Hội, các hội viên đồng hương, nhất là mở rộng hội viên; tiếp tục chương trình, dự án hỗ trợ quê nhà; đồng thời ủng hộ những trường hợp đặc biệt khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời thắt chặt mối quan hệ phối hợp, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với hội đồng hương các huyện, thị tại TP. Hồ Chí Minh; hỗ trợ các địa phương thành lập Hội đồng hương cấp huyện, trước mắt là huyện, thành phố như: Con Cuông, Vinh, Nghĩa Đàn;…

Hội cũng sẽ tổ chức các giải đấu thể thao golf, tennis, thành lập hội cổ động viên bóng đá Nghệ An, tổ chức giải bóng đá thường niên và chương trình nghệ thuật đậm chất truyền thống xứ Nghệ; đồng thời phấn đấu tổ chức các chương trình kỷ niệm: Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày vì người nghèo, khuyến học…

Đồng hành, phối hợp cùng Hội đồng hương các huyện ủng hộ, hỗ trợ các đồng hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và ở quê nhà.

TRÂN TRỌNG TẤM LÒNG, TÌNH CẢM BÀ CON DÀNH CHO QUÊ HƯƠNG

Trong không khí ấm áp tình đồng hương, thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự sự kiện “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024” của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh; gửi lời chào trân trọng, lời hỏi thăm chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024” do Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả rất thực chất và hiệu quả mà Hội đạt được trong hơn 1 năm qua kể từ ngày tái lập; nhất là đã cơ bản đạt được những mục tiêu đặt ra: Quy tụ những người con Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; kết nối những người con Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với quê hương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả mà Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh, cũng như Hội đồng hương các cấp huyện đạt được thời gian qua; đồng thời trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của Hội đồng hương và bà con Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An thời gian qua.

Đông đảo bà con người Nghệ An về dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin đến Hội và bà con tỉnh Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã thực hiện đạt 25/28 chỉ tiêu.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,14% 26/63 tỉnh, thành phố. Quy mô hiện đứng thứ 10/63 tỉnh, thành. Thu ngân sách năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt hơn 21.000 tỷ đồng.

Đặc biệt điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Nghệ An là công tác thu hút đầu tư đạt trên 58.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với mục tiêu đề ra, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng trên 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

Đông đảo bà con người Nghệ An về dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Văn hóa, xã hội tiếp tục có những kết quả nổi bật. Đặc biệt là công tác an sinh xã hội, tỉnh đã phát động Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà cho người người, người khó khăn về nhà ở và chỉ tính riêng năm qua đạt thực hiện được hơn 7.500 căn nhà, trong đó có sự đóng góp, ủng hộ của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, bình yên; hoạt động đối ngoại sôi nổi, đạt nhiều kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đối với công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí bí thư cấp ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo, ở cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Theo đó, tỉnh đã thực hiện quan điểm, cơ quan, địa phương nào không chuyển biến cải cách hành chính thì chuyển người; qua đó công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Năm 2023, tỉnh đã hoàn thành tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiếp tục được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và đã được Ban Bí thư trực tiếp tổ chức quán triệt với sự tham gia của hơn 42.000 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và ngày 13/1 vừa qua đã tổ chức công bố quy hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ năm 2024, trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tỉnh quyết tâm nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển với mục tiêu tăng trưởng 9 -10%.

Đồng thời, tỉnh tập trung một số nội dung lớn, trọng tâm, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là tham mưu Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù mới cho Nghệ An; đồng thời triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Tỉnh đồng thời thực hiện 3 đề án lớn gồm: Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; đồng thời thực hiện 2 công trình chiến lược là: Khởi công cảng biển nước sâu Cửa Lò và tiến hành thủ tục để nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 500 phần quà, trị giá 250 triệu đồng chương trình Tết vì người nghèo tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Tập trung triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam; đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm “chọn việc trọng tâm, hành động quyết liệt; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí trong tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước; thực hiện các mục tiêu văn hóa, xã hội, đặc biệt là công tác an sinh xã hội như xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với tâm huyết, trách nhiệm của Thường trực, Ban Chấp hành, Hội đồng hương Nghệ An tiếp tục hoạt động hiệu quả, có bước phát triển mới, đặc biệt tiếp tục có những hoạt động hướng về quê hương Nghệ An.

Nhân dịp năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi tới Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và người dân Nghệ An đang công tác, làm việc, học tập tại thành phố mang tên Bác và các tỉnh phía Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, an khang, thịnh vượng, luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, dành được nhiều thắng lợi; đặc biệt hoạt động của Hội đồng hương thành công hơn nữa.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng những tình cảm của lãnh đạo tỉnh và quê hương; chúc mừng những thành tựu của tỉnh trong năm qua; đồng thời chia sẻ sẽ tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Với tinh thần, “quê hương gọi, Hội đồng hương đáp lời”, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực tiếp tục có những hoạt động hướng về quê hương hiệu quả, thiết thực.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp của xứ Nghệ, Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 500 phần quà, trị giá 250 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.