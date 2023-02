(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, tại TP. Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch năm 2023.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành. Về phía Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh có đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng và một số thành viên của tổ.

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN, KHUYẾN NGHỊ NHIỀU CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH CHO TỈNH

Trong năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, Tổ Tư vấn thực hiện được cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, Tổ đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát tại nhiều địa phương như: Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, TX. Cửa Lò… và Khu Kinh tế Đông Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ cũng đã xây dựng luận cứ khoa học để phát triển kinh tế vùng (vùng Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa và vùng Tây Bắc Nghệ An); góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050; góp ý Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ ở cấp tỉnh, Tổ còn triển khai một số hoạt động theo yêu cầu của địa phương như: Góp ý cho Đề án phát triển vùng Hoàng Mai-Quỳnh Lưu thành cực tăng trưởng, Đề án Quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam,...

Trên cơ sở triển khai các nội dung công việc, Tổ Tư vấn đã tư vấn, phản biện về các chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn của tỉnh, địa phương, ngành, vùng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đồng thời tư vấn, khuyến nghị các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ, tư vấn, kết nối các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh nhà.

Trong năm 2023, trên cơ sở thảo luận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tổ Tư vấn thống nhất một số phương hướng triển khai công việc năm 2023 như: Thực hiện công tác tư vấn, đóng góp ý kiến và phản biện các chính sách của tỉnh, sở, ngành, địa phương.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu các xu hướng vận động chính trị, kinh tế quốc tế và trong nước để kịp thời chủ động cập nhật đến lãnh đạo tỉnh các xu hướng, biến động lớn có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của tỉnh; để tỉnh có các giải pháp phù hợp và hành động kịp thời.

Dựa trên mạng lưới quan hệ của từng thành viên, Tổ tiếp tục kêu gọi, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng về đầu tư tại Nghệ An hoặc chuyển giao các giải pháp sản xuất, kinh doanh mới giúp cải tiến năng lực sản xuất của tỉnh nhà.

Tổ cũng sẽ chủ động tăng cường khảo sát thực địa, trước hết là các địa bàn: Theo trục ngang là khu vực đường Hồ Chí Minh và theo trục dọc tuyến Quốc lộ 48 từ xã Diễn Lâm (Diễn Châu) lên các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp để phát hiện thêm các tiềm năng phát triển của Nghệ An để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh đặt hàng;…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến phát triển huyện Quỳ Hợp sau chuyến khảo sát thực tế vừa qua của Tổ như: Hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 sau cổ phần hóa, công tác khai thác khoáng sản, công tác quy hoạch và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa tại thị trấn Quỳ Hợp.

Bên cạnh đó, tại cuộc làm việc, thành viên Tổ Tư vấn cũng đã nêu các ý kiến liên quan đến một số nội dung; đặc biệt sau khi Bộ Chính trị Tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An và dự kiến sẽ ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An, thì tỉnh cần tham mưu những cơ chế, chính sách phù hợp, đột phá cho sự phát triển.

"ĐẶT HÀNG" TỔ TƯ VẤN NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Phát biểu tại cuộc làm việc, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Tổ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, các thành viên Tổ Tư vấn bằng tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm tiếp tục đóng góp, giúp đỡ cho quê hương.

Thống nhất cao với các phương hướng trong năm 2023 mà Tổ Tư vấn đề xuất; người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị, các thành viên Tổ tiếp tục góp ý cụ thể vào dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An và dự thảo Nghị quyết mới về Nghệ An do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh chuẩn bị.

Đồng thời, Tổ Tư vấn dưới góc nhìn của mình góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá lại việc sử dụng nguồn lực, các chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, khoa học - công nghệ, thu hút đầu tư; mà trước mắt là các chính sách về nông nghiệp và thu hút đầu tư. Cùng với đó, nghiên cứu mô hình hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trên cơ sở đó, Tổ Tư vấn đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX còn khó khăn; chỉ ra các chính sách chưa phù hợp của tỉnh; tư vấn các chính sách mới; đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, điều hành khoa học, cụ thể đối với các lĩnh vực Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, phục vụ hành chính công.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Tổ Tư vấn nghiên cứu, đề xuất, giới thiệu các mô hình hiệu quả trong nước để tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường trên địa bàn sau khi sắp xếp lại; cũng như vấn đề quy hoạch 3 loại rừng.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, vai trò và sự đóng góp, tham vấn, chia sẻ rất quan trọng của Tổ Tư vấn trong năm 2022; qua đó đóng góp vào những kết quả tỉnh đạt được năm qua.

Đối với các nội dung Tổ Tư vấn đặt ra sau khi khảo sát thực tế tại huyện Quỳ Hợp vừa qua như: đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp sau cổ phần hóa; phát huy tài nguyên khoáng sản; đánh giá việc sử dụng đất, đầu tư hạ tầng, nông nghiệp,… Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích thêm với một số nội dung liên quan và cho biết tỉnh sẽ rà soát lại các ý kiến, khuyến nghị của Tổ Tư vấn để trên cơ sở đó có lộ trình giải quyết cụ thể.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn với trí tuệ, tài năng, giàu kinh nghiệm thực tế, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy của mình, bên cạnh thực hiện các nội dung Tổ đề xuất và 5 nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy “đặt hàng”, Tổ Tư vấn sẽ tham gia góp ý thêm 2 nội dung là về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh và nghiên cứu, tham vấn cho tỉnh các cơ chế, chính sách để phát triển miền Tây, đặc biệt là phát triển kinh tế lâm nghiệp sau khi Bộ Chính trị thông qua báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và dự kiến sẽ ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An.