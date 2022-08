Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đoàn công tác của Bộ Tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Phayvy Siboualypha - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu. Về phía Trung ương có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam nói chung, cũng như tại Nghệ An nói riêng vào năm hai nước tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An kết quả công tác tại Việt Nam, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Lào và Việt Nam trong thời gian qua, cũng như định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào khẳng định sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các nhà lãnh đạo cách mạng hai nước xây dựng nền móng, dày công vun đắp; đặc biệt là đưa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Tư pháp không chỉ ở cấp Bộ ngày càng phát triển, mà còn giữa các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phayvy Siboualypha bày tỏ cảm kích trước sự tiếp đón của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khi đến thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí: Phayvy Siboualypha và Lê Thành Long cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Lào và Việt Nam, nhân dịp các đồng chí về tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác về pháp luật - tư pháp và Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào lần thứ 5 do Bộ Tư pháp của hai nước chủ trì tổ chức tại Nghệ An.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt, những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào; đồng thời thông tin một số nét về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác của nước bạn Lào.

Đặc biệt, Nghệ An cũng là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào dài nhất Việt Nam với hơn 468 km, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã biên giới, 116 cột mốc quốc giới, 44 cọc dấu.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào là một trong các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và các địa phương của Lào gồm 3 tỉnh có chung đường biên giới Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay; các tỉnh có quan hệ hợp tác truyền thống: Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun luôn được giữ vững và phát triển, ngày càng đa dạng, sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, chính quyền cơ sở…

Ngày 18/8 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo cấp cao Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, 7 tỉnh của nước bạn Lào có quan hệ truyền thống…

Riêng lĩnh vực tư pháp, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào được chú trọng, triển khai thường xuyên, nhất là trong việc rà soát, thống kê danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của 2 nước đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam và Lào.

Hiện nay có 211 người Lào sinh sống trên địa bàn các xã biên giới của Nghệ An được nhập quốc tịch Việt Nam. Sau khi được nhập quốc tịch, người dân được hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, kết hôn, khai sinh, bảo hiểm y tế...; có cuộc sống ổn định, sống hòa đồng trong cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam.

Hiện nay có 4.772 người Nghệ An được nhập quốc tịch Lào, ổn định cuộc sống tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bo Ly Khăm Xay, được hưởng các quyền lợi của người dân nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Quá trình hợp tác đã góp phần tích cực vào xây dựng mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào có mối quan hệ hợp tác; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung, Bộ Tư pháp Lào nói riêng đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác trong thời gian tới.