Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng nước CHDCND Lào do đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng làm trưởng đoàn. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và một số cán bộ Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong không khí thắm tình hữu nghị của năm đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng CHDCND Lào A -lun - xay Xủn - nạ - lạt bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục phát huy mối quan hệ giữa hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Lào – Việt Nam; đồng thời tổ chức “Hội thảo quốc tế trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ Việt Nam là cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính phủ điện tử; do đó qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao năng lực của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Trở lại Nghệ An lần này, đồng chí A -lun - xay Xủn - nạ - lạt đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Nghệ An có bước phát triển rất nhanh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng CHDCND Lào cảm ơn Việt Nam, trong đó có Nghệ An luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, luôn kề vai sát cánh cùng với Lào kể cả trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó, keo sơn, đồng chí A -lun - xay Xủn - nạ - lạt đề xuất tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Lào, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí cũng mong muốn Nghệ An tiếp tục dành học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; đồng thời tiếp tục quan tâm sinh viên Lào đang học tập tại Nghệ An. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Lào để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, hiện nay dịch Covid -19 đã được kiểm soát, đồng chí mong muốn hai bên phối hợp thúc đẩy du lịch để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Với tình cảm sâu sắc dành cho Nghệ An, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng CHDCND Lào chân thành chúc tỉnh ngày càng phát triển và tiếp tục có những đóng góp quan trọng để đưa mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng chào đón các đồng chí A -lun - xay Xủn - nạ - lạt và Nguyễn Xuân Thành, cùng đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam tổ chức “Hội thảo quốc tế trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” tại Nghệ An.

Chân thành cảm ơn những ý kiến, đánh giá, cảm nhận tốt đẹp của đồng chí đối với Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã giới thiệu một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh rộng nhất Việt Nam, quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước; có đường biên giới tiếp giáp với với 3 tỉnh của nước bạn Lào là: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay, dài nhất Việt Nam với hơn 468 km.

Địa hình, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa Nghệ An và các địa phương của nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng. Người dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó; có mối quan hệ láng giềng thân thiết lâu đời, nên thường xuyên có sự giao lưu về kinh tế - văn hoá với nhiều hình thức phong phú.

Phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nghệ An và các địa phương của Lào luôn được giữ vững và phát triển.

Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh;…

Kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào trong 8 tháng năm 2022 đạt gần 49 triệu USD. Từ năm 2017 đến nay, Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo tổng cộng khoảng 1.200 cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Riêng 8 tháng năm 2022, có 210 cán bộ, lưu học sinh Lào được tỉnh Nghệ An tặng học bổng toàn phần và tiếp nhận đào tạo.

Trên cơ sở các mối quan hệ hợp tác đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, Nghệ An sẽ rất lưu ý tăng cường bố trí, hỗ trợ thêm nguồn lực để tiếp nhận học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An có 20 doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, kinh doanh vào Lào trên các lĩnh vực: khai thác khoáng sản, công nghiệp chế biến, vận tải, du lịch lữ hành,... với tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 86 triệu USD. Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, tới đây tỉnh sẽ tăng cường, kết nối, giới thiệu doanh nghiệp Nghệ An để nghiên cứu đầu tư vào Lào, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp như đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Ngoài các hoạt động kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Nghệ An chú ý hợp tác với các địa phương của Lào về y tế, quốc phòng, an ninh, hiện có 21 cặp bản - bản hai bên biên giới và 8 cặp đồn biên phòng - đại đội biên phòng ký kết nghĩa xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào với sự tham gia của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các hoạt động cho thấy mối quan hệ gắn bó, chia sẻ, hợp tác với nhau ngày càng được khẳng định.

Dự kiến tới đây, Nghệ An sẽ tổ chức 2 đoàn công tác cấp cao của lãnh đạo tỉnh sang thăm, làm việc với một số tỉnh của nước bạn Lào có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên và trao đổi, thảo luận, thúc đẩy các nội dung hợp tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc chuyến thăm và làm việc của đồng chí A -lun - xay Xủn - nạ - lạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng CHDCND Lào và đoàn công tác tại Việt Nam thành công; đồng thời tổ chức thành công Hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính Phủ Việt Nam.