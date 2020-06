Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Lê Bá Hùng - Giám Đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi ngòi bút báo chí là vũ khí sắc bén cho đấu tranh cách mạng; trách nhiệm của người làm báo là phải dấn thân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đội ngũ những người làm báo đã đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay.

Tính đến tháng 2/2020, Hội Nhà báo Việt Nam có 25.038 hội viên, chưa kể đến hàng nghìn người tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí nhưng chưa đủ điều kiện tham gia Hội. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 69 cơ quan báo chí, trong đó có 7 cơ quan báo chí của tỉnh và 62 văn phòng đại diện báo chí Trung ương thường trú tại Nghệ An. Đội ngũ người làm báo Nghệ An hiện có gần 700 người, trong đó có 350 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội; hằng năm, chất lượng chính trị, chuyên môn của các hội viên ngày càng tăng.



Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao lẵng hoa chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Bám sát thực tiễn xã hội, rất nhiều tác phẩm báo chí đã thể hiện được rõ trách nhiệm của các nhà báo trước các vấn đề, điểm nóng xã hội; phát động, xây dựng các phong trào ý nghĩa; từ đó xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Báo chí Nghệ An tự hào đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, tâm huyết vào thành công chung của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, qua 14 năm tổ chức, giải Báo chí Nghệ An hằng năm cũng là dịp để những người nghệ sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, cùng nhìn nhận những thách thức, khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng trang trọng đến các nhà báo lão thành, các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà, đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập thể, những người làm báo vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An là địa phương có hoạt động báo chí sôi động, phong phú, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Với nhiều cách thức, phương pháp, tôn chỉ mục đích làm báo riêng biệt của mỗi cơ quan báo chí, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm; các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như những vấn đề phát sinh trong cuộc sống đã được thông tin kịp thời, đầy đủ trên các loại hình báo chí.

Báo chí đã góp phần phát hiện, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Nghệ An, địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều tiềm năng để hợp tác, đầu tư tới các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, báo chí đã làm tốt vai trò phản biện xã hội và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nội dung để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để thúc đẩy phát triển tỉnh nhà.