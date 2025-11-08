Trong nước Lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Việt Nam áp đảo toàn diện Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan luôn là cặp đấu kinh điển của bóng đá nữ Đông Nam Á, nơi cả hai thể hiện bản lĩnh và khát khao chiến thắng.

Đánh giá phong độ 2 đội

Nữ Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải khi toàn thắng 2 trận đầu tiên, ghi 13 bàn và giữ sạch lưới. Chiến thắng 7-0 trước Indonesia và 6-0 trước Campuchia giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có cùng 6 điểm với Thái Lan nhưng tạm xếp nhì bảng do kém hiệu số. Dù hàng công chơi áp đảo, đội vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là việc tiền đạo chủ lực Huỳnh Như chưa ghi bàn sau 2 lượt trận. Trận gặp Thái Lan không chỉ là cơ hội để cải thiện hiệu suất ghi bàn mà còn là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A.

Phía đối diện, Nữ Thái Lan cũng toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên, đều với tỷ số 7-0 trước Indonesia và Campuchia. Lối chơi chắc chắn, hàng công dứt điểm hiệu quả và kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp họ tạm dẫn đầu bảng. Với lợi thế chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu, Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với sự toan tính chiến thuật cao.

Lịch sử đối đầu

Nữ Việt Nam và Nữ Thái Lan là hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á, thường xuyên chạm trán ở những trận cầu quan trọng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, không để thua trận nào. Gần nhất, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 vào tháng 5/2024. Trận hòa duy nhất diễn ra tại SEA Games 2019 với tỷ số 1-1. Thống kê này cho thấy ưu thế rõ rệt của Việt Nam trong thập kỷ qua, khi lần thua gần nhất trước Thái Lan đã cách đây 11 năm.

Với phong độ và lịch sử đối đầu hiện tại, cuộc đụng độ sắp tới hứa hẹn sẽ là màn tranh tài căng thẳng, nơi mỗi cơ hội đều có thể định đoạt ngôi đầu bảng.