Lịch thi đấu giai đoạn 2 của Sông Lam Nghệ An: Nhiều lợi thế để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng

Với 16 điểm sau 13 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang có khoảng cách 9 điểm so với đội bét bảng Becamex Bình Dương. Trên lý thuyết, đội bóng xứ Nghệ chỉ cần 7 điểm trong 5 trận còn lại là chắc chắn trụ hạng. Và thuận lợi hơn khi trong 5 trận đấu tại giai đoạn 2 thì Sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu 3 trận trên sân Vinh. Xen giữa 3 trận đấu đó là các chuyến làm khách đến sân 19/8 của Câu lạc bộ Khánh Hòa và sân vận động Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 V.League 2023 của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: VPF

Vòng 1: Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là kỷ niệm không thể nào quên của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Trận đấu tại vòng 11 V.League 2023 chính là trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của vị huấn luyện viên 39 tuổi này. Và ngọt ngào hơn khi đội bóng xứ Nghệ đã có được chiến thắng 2-1 trước đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.

Chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh tư liệu: Chung Lê.

Bên cạnh đó, với thành tích rất tốt trong thời gian gần đây thì thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể tiếp tục có được một chiến thắng trước đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác để nối dài chuỗi trận bất bại.

Vòng 2: SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An

Trong những năm gần đây, SHB Đà Nẵng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi của Sông Lam Nghệ An. Và với việc phải làm khách trên sân vận động Hòa Xuân thì thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật được dự báo sẽ có một chuyến đi đầy khó khăn, nhất là khi đội bóng sông Hàn đang thay da đổi thịt dưới thời huấn luyện viên Phạm Minh Đức.

Với những sự bổ sung chất lượng, SHB Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại đội bóng đầu bảng Công an Hà Nội tại vòng đấu 13 vừa qua. Do đó, đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Sông Lam Nghệ An tại giai đoạn 2 V.League.

SHB Đà Nẵng là đối thủ rất khó chịu của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Vòng 3: Sông Lam Nghệ An gặp Becamex Bình Dương

Trái ngược với SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương chính là đối thủ ưa thích nhất của đội bóng xứ Nghệ. Trong 10 trận đấu gần đây nhất gặp đội bóng đất Thủ thì Sông Lam Nghệ An đã có tới 8 chiến thắng và 2 trận hòa, một thành tích quá ấn tượng.

Becamex Bình Dương đang là đối thủ ưa thích nhất của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở giai đoạn 1 V.League, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu áp đảo hoàn toàn trước đội khách. Tuy vậy, sự xuất sắc của thủ thành Trần Minh Toàn đã giúp cho Becamex Bình Dương có 1 điểm rời sân Vinh. Và nếu tiếp tục thi đấu đúng phong độ thì thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể có được một kết quả tốt trước đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức.

Vòng 4: Câu lạc bộ Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An

Thật trùng hợp khi Khánh Hòa là địa điểm di chuyển xa nhất của đội bóng xứ Nghệ tại V.League 2023. Đây chính là điểm thuận lợi rất lớn của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải năm nay nhưng cũng là “nỗi buồn” của hội cổ động viên xứ Nghệ ở phía Nam khi họ sẽ không có được cơ hội "phủ vàng" các sân đấu tại khu vực miền Nam.

Tiền đạo Olaha ghi bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu với Câu lạc bộ Khánh Hòa ở giai đoạn 1. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Trong lần tái ngộ trên sân 19/8 này, chắc chắn đội bóng xứ Nghệ sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm sau khi bị gỡ hòa cay đắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Với thành tích đối đầu khá tốt trước chủ nhà Câu lạc bộ Khánh Hòa, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật rất có thể sẽ có được kết quả thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Vòng 5: Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai

Đây là cặp đấu của hai đội đứng đầu nhóm B sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Và có thể trận đấu này sẽ diễn ra khi cuộc đua trụ hạng đã an bài. Do đó, đây hứa hẹn cũng sẽ là một trận đấu cống hiến và đẹp mắt của cả hai đội.

Trận đấu cuối cùng của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023 sẽ là trận đấu với đội bóng phố Núi. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, với thành tích toàn thắng trước đội bóng phố Núi trong những năm gần đây của Sông Lam Nghệ An thì đội bóng xứ Nghệ vẫn được đánh giá cao hơn so với đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk. Cùng với đó là cái duyên của Xuân Mạnh và Olaha mỗi khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục có được một chiến thắng để viết nên lời chia tay có hậu tại V.League 2023./.