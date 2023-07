Phát huy sức trẻ, Sông Lam Nghệ An đã tìm lại chính mình

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Chiến thắng của Sông Lam Nghệ An ngay tại Hàng Đẫy trước Câu lạc bộ Hà Nội không thể giúp thầy trò Phan Như Thuật vào tốp 8. Tuy nhiên, một trận đấu tốt trước một đại diện dự AFC Champions League có ý nghĩa hết sức quan trọng cho hành trình sắp tới và tương lai của đội bóng xứ Nghệ.

Chiến thắng của Sông Lam Nghệ An ngay tại Hàng Đẫy còn trở nên ý nghĩa hơn khi Câu lạc bộ Hà Nội chính là đương kim vô địch của giải, chuẩn bị lực lượng để tham dự đấu trường AFC Champions League. Đội bóng thủ đô không chỉ sở hữu những cầu thủ cầu thủ Đội tuyển quốc gia Việt Nam mà các ngoại binh của đội bóng này cũng được tuyển chọn kỹ càng và đẳng cấp để dự đấu trường châu lục.

Mục tiêu riêng của Sông Lam Nghệ An

Sau lượt đi V.League 2023, không xếp ở một thứ hạng cao nhưng xét về thành tích đối đầu, Sông Lam Nghệ An cũng mới chỉ để thua 3 trận trước Nam Định (0-1) tại Hàng Đẫy, Công An Hà Nội (2-1) và Viettel (0-3).

Đánh bại Câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An vẫn luôn cho thấy mình là một đối thủ khó nhằn tại V.League và chỉ thất bại trước những đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Mùa giải 2023 là một giải đấu có tính chất khốc liệt, nhưng lại không mang nhiều ý nghĩa trong hệ thống của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tức là đội vô địch sẽ không tham dự đấu trường châu lục.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến và các đồng đội trẻ khiến các hảo thủ của CLB Hà Nội phải nhận trận thua cay đắng ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: Chung Lê

Dồn sức để đua tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay không phải là một kế hoạch có chiều sâu. Quan trọng hơn cả, mùa giải 2023 - 2024 đã cận kề và với Sông Lam Nghệ An, giải đấu năm nay là một cơ hội rất tốt để đội bóng xứ Nghệ chấp nhận rủi ro trao cơ hội cho những cầu thủ và chăm bẵm họ trở thành những hạt giống trong tương lai.

Có thể khẳng định, Sông Lam Nghệ An đã rất thành công với chiến lược trẻ hoá. Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã trao rất nhiều cơ hội cho những cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ như thủ môn Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002), Trần Nam Hải (sinh năm 2004), Đinh Xuân Tiến (sinh năm 2003), Vương Văn Huy, Hồ Khắc Lương, Trần Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương (sinh năm 2001). Đặc biệt, cầu thủ Đinh Xuân Tiến đã chứng tỏ được giá trị của mình khi là người ghi bàn thắng quyết định. Một bàn thắng thể hiện sự tự tin và tinh quái của “hạt giống đỏ” Sông Lam Nghệ An. Và đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Đinh Xuân Tiến ở mùa giải này.

Với 16 điểm tại nhóm 6 đội, Sông Lam Nghệ An đã nằm trong vị trí an toàn và đây cũng là một cơ hội rất tốt để huấn luyện viên Phan Như Thuật có thể trao thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát. Qua từng trận đấu, thế hệ kế cận của Sông Lam Nghệ An ngày một chín và họ hoàn toàn có thể là những trụ cột của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh vào tháng 10 tới đây.

Cái duyên của Huấn luyện viên Phan Như Thuật

Dưới thời tân Huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đã thắng 2, hoà 1. Có được 7 điểm chỉ sau 3 trận. Thành tích bất bại này chứng tỏ vấn đề của Sông Lam Nghệ An trong suốt thời gian qua không nằm ở chất lượng đội hình mà chính là cách vận hành lối chơi, tinh thần và tâm lý thi đấu. Với một đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất V.League 2023, chưa có được sự già rơ như Sông Lam Nghệ An thì việc có đến 7 trận hoà cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Lượt đi với 3 trận thua, 7 trận hoà là bài học quý giá cho Huấn luyện viên Phan Như Thuật và các học trò. Ảnh: Chung Lê

Trước đó, Sông Lam Nghệ An thi đấu 10 trận và chỉ có được 9 điểm. Cũng có rất nhiều trận đấu Sông Lam Nghệ An đã chơi tốt nhưng kém may mắn hoặc không thể giành trọn 3 điểm và sau một thời gian, Ban huấn luyện mới đã nhìn nhận ra những mặt hạn chế của đội bóng và khắc phục một cách triệt để. Ví dụ như chống bóng bổng, chống phản công và trau đồi thêm khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu.

Ngược lại, Sông Lam Nghệ An có 10 trận bất bại. Có thể khẳng định, Sông Lam Nghệ An vẫn là một trong những đội bóng rất khó bị đánh bại. Sơ đồ 5-3-2 vốn phòng ngự chặt và khó chuyển đổi trạng thái để triển khai tấn công, nhưng Sông Lam Nghệ An đã làm được điều này rất tốt trong hiệp 2 trên sân Hàng Đẫy, đặc biệt là từ khi Xuân Tiến và Mạnh Quỳnh được tung vào sân.

Dưới thời Huấn luyện viên Phan Như Thuật, có cảm giác rằng các cầu thủ đã tự tin hơn rất nhiều, tự tin cầm bóng và triển khai lối chơi. Không còn mất tập trung trong những tình huống cuối trận hay bị dồn ép ngay cả khi vấp phải những đội bóng rất mạnh.

Trong tương lai, Sông Lam Nghệ An vẫn cần cải thiện thêm một số điểm yếu. Ví dụ như khả năng tận dụng cơ hội, dứt điểm của các tiền đạo, khả năng bọc lót cho tuyến sau của hàng tiền vệ. Nếu muốn đạt một mục tiêu cụ thể và cao hơn ở mùa giải sau, Sông Lam Nghệ An vẫn giúp Michael Olaha thi đấu hiệu quả hơn và một ngoại binh có khả năng chớp thời cơ tốt.

Đánh bại một đội bóng lớn như Câu lạc bộ Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An không chỉ lấy lại được sự tự tin của mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ mà trận đấu này đã chứng tỏ, Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng để trở lại trong thời gian sớm nhất khi mọi thứ đang ngày một hoàn thiện hơn.