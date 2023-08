Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An kỷ niệm 35 năm thành lập

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm thành lập và vinh dự đón nhận nhiều Bằng khen, Bức trướng, Cờ thi đua.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hồ Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp qua các thời kỳ.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

“CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An được thành lập vào ngày 18/7/1988. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 18 tổ chức thành viên. Hiện Liên hiệp có khoảng 5.000 hội viên thường xuyên sinh hoạt trong 85 chi hội, trong đó có 1 Chi hội ở Liên bang Nga và 2 Chi hội ở Ukraine, 2 Chi hội ngoại tỉnh ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp luôn tích cực, chủ động, đoàn kết, cộng sự, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh, từ ngày thành lập đến nay, Liên hiệp luôn phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện các chương trình có mục tiêu, với những lĩnh vực bao quát như: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động khai thác nguồn lực và tiếp tục củng cố phát triển tổ chức hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, phát triển bộ máy tổ chức của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn. Thông qua hoạt động thực tiễn, Liên hiệp và các tổ chức thành viên ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm tốt, sáng tạo nhiều mô hình hay và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, Liên hiệp đã hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm, biên soạn Cuốn sách ảnh tư liệu lịch sử: “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”. Cuốn sách đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề Lời tựa, được Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia tặng Giải thưởng B toàn quốc năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và tỉnh Nghệ An nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức nước ngoài viện trợ, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước sở tại được thực hiện tích cực.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, Liên hiệp sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao phó. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động nhằm đưa công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Liên hiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng; tăng cường phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong khu vực và trên thế giới; tham gia làm cầu nối xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ, trao đổi văn hoá; tích cực vận động các chương trình, dự án viện trợ nhân đạo...

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH NGHỆ AN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt quá trình 35 năm phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò tiên phong có nhiều thành tựu, đóng góp hết sức quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển của tỉnh và công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với nhân dân các nước. Thông tin đối ngoại thực sự là điểm sáng và đặc biệt đã hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm, biên soạn Cuốn sách ảnh tư liệu lịch sử: “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trong những năm qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đề nghị thời gian tới, Liên hiệp sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Hồng Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao cho đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, tích cực huy động nguồn lực bên ngoài, góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng Bằng khen cho cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao; Kỷ niệm chương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.