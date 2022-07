Lớp học trường làng ở Thanh Chương có nhiều em đạt điểm cao kỳ thi THPT

(Baonghean.vn) - Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất báo cáo Ban Chỉ đạo 2 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Trong đó, UBND tỉnh đề xuất phương án 3, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý.

(Baonghean.vn) -Vận động viên Lê Thị Khánh Huyền - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3, năm 2022, vừa bế mạc vào cuối tháng 7.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và cải thiện các chỉ số: PAR INDEX, SIPAS và PAPI năm 2022.

(Baonghean.vn) - Mặc dù sự cố sạt lở đường đã xảy ra 4 ngày, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khắc phục được, do đó, tuyến đường độc đạo vào bản Phia Khoáng, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn bị chia cắt.

(Baonghean.vn) - Từ khi sinh ra, bà Diệp chưa một lần được nhìn thấy mặt cha. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà cùng người thân phải rong ruổi khắp nhiều nghĩa trang để tìm mộ người cha đã hy sinh nhưng vô vọng. Nguyện vọng của bà vừa được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An hoàn thành.

(Baonghean.vn) - Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 cảnh báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp 4 - cấp nguy hiểm đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm .

Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ sẽ bước vào giai đoạn mới khi các hệ thống vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp được cho là đang làm gián đoạn cuộc tiến công của Nga ở khu vực Donbass và để ngỏ cánh cửa cho một cuộc phản công của Ukraine

(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước U15 Quảng Nam, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 trước 1 lượt đấu.

(Baonghean.vn) - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.