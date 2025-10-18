Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn Mẹo nấu ăn: Cách bóc vỏ trứng siêu nhanh, siêu dễ giúp trứng nguyên vẹn, đẹp mắt, không bị nát, tiết kiệm thời gian và giữ trọn hương vị.

“Nỗi khổ” quen thuộc khi bóc vỏ trứng



Trứng luộc là món ăn đơn giản, giàu dinh dưỡng, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, việc bóc vỏ trứng lại không hề dễ dàng. Nhiều người từng rơi vào tình cảnh vỏ dính sát vào lòng trắng, khiến quả trứng sứt sẹo, mất thẩm mỹ và giảm ngon miệng.



Để tránh tình trạng này, bạn có thể áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây – vừa nhanh gọn, vừa giữ được quả trứng nguyên vẹn đẹp mắt.



Chọn trứng không quá mới



Trứng mới đẻ có màng lót dính sát với lòng trắng nên khó bóc. Trứng để 5–7 ngày sẽ dễ bóc hơn nhờ có khe hở tự nhiên giữa vỏ và lòng trắng. Ngoài ra, trứng gà ta thường dễ bóc hơn trứng công nghiệp do vỏ dày và chắc.



Luộc với muối hoặc giấm



Cho vào nồi nước luộc trứng khoảng ½ thìa muối hoặc 1 thìa giấm. Muối giúp vỏ dễ tách, còn giấm làm mềm vỏ, hạn chế bám chặt vào lòng trắng. Khi bóc, lớp vỏ sẽ bong thành từng mảng lớn, không vụn nát.



Sốc nhiệt bằng nước đá



Sau khi trứng chín, cho ngay vào tô nước đá lạnh, ngâm 5 phút. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến vỏ và lòng trắng tách nhanh. Cách này còn giúp giữ lòng đỏ vàng đẹp, không bị xám.



Lăn trứng trước khi bóc



Đặt trứng nguội bớt lên mặt phẳng, lăn nhẹ bằng lòng bàn tay để vỏ nứt đều. Khi đó, chỉ cần bóc từ một điểm nứt, vỏ sẽ tách ra nhanh chóng. Cách này đặc biệt hiệu quả khi cần bóc nhiều trứng cùng lúc.



Bóc trong nước



Sau khi làm nguội, bóc vỏ trực tiếp trong bát nước. Nước sẽ len vào giữa vỏ và màng trứng, giúp tách dễ dàng hơn. Một mẹo khác: cho trứng vào hộp có nắp, thêm ít nước, lắc mạnh vài giây – vỏ sẽ nứt đều và tự bong ra gần hết.



Dùng thìa inox



Bóc một mẩu nhỏ ở đầu trứng, đưa thìa inox nhỏ vào giữa lớp vỏ và lòng trắng, xoay tròn nhẹ nhàng. Thìa sẽ giúp tách vỏ nhanh, giữ quả trứng tròn đẹp, không bị rách.



Lưu ý khi luộc và bóc trứng

Không luộc quá lâu để tránh lòng đỏ xám và vỏ dính.

Ngâm nước lạnh 5–10 phút rồi bóc, tránh bóc khi còn quá nóng.

Nên chọn trứng đồng đều kích thước để chín đều, dễ bóc.

Với những mẹo nhỏ này, bạn sẽ không còn ngại bóc trứng luộc. Thành phẩm vừa ngon, vừa đẹp mắt, giúp bữa cơm thêm trọn vẹn và thể hiện sự khéo léo của người nấu.