Thứ Bảy, 18/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:36

Mẹo nấu ăn: Cách bóc vỏ trứng siêu nhanh, siêu dễ giúp trứng nguyên vẹn, đẹp mắt, không bị nát, tiết kiệm thời gian và giữ trọn hương vị.

“Nỗi khổ” quen thuộc khi bóc vỏ trứng

Trứng luộc là món ăn đơn giản, giàu dinh dưỡng, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, việc bóc vỏ trứng lại không hề dễ dàng. Nhiều người từng rơi vào tình cảnh vỏ dính sát vào lòng trắng, khiến quả trứng sứt sẹo, mất thẩm mỹ và giảm ngon miệng.

Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn

Để tránh tình trạng này, bạn có thể áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây – vừa nhanh gọn, vừa giữ được quả trứng nguyên vẹn đẹp mắt.

Chọn trứng không quá mới

Trứng mới đẻ có màng lót dính sát với lòng trắng nên khó bóc. Trứng để 5–7 ngày sẽ dễ bóc hơn nhờ có khe hở tự nhiên giữa vỏ và lòng trắng. Ngoài ra, trứng gà ta thường dễ bóc hơn trứng công nghiệp do vỏ dày và chắc.

Luộc với muối hoặc giấm

Cho vào nồi nước luộc trứng khoảng ½ thìa muối hoặc 1 thìa giấm. Muối giúp vỏ dễ tách, còn giấm làm mềm vỏ, hạn chế bám chặt vào lòng trắng. Khi bóc, lớp vỏ sẽ bong thành từng mảng lớn, không vụn nát.

Sốc nhiệt bằng nước đá

Sau khi trứng chín, cho ngay vào tô nước đá lạnh, ngâm 5 phút. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến vỏ và lòng trắng tách nhanh. Cách này còn giúp giữ lòng đỏ vàng đẹp, không bị xám.

Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn

Lăn trứng trước khi bóc

Đặt trứng nguội bớt lên mặt phẳng, lăn nhẹ bằng lòng bàn tay để vỏ nứt đều. Khi đó, chỉ cần bóc từ một điểm nứt, vỏ sẽ tách ra nhanh chóng. Cách này đặc biệt hiệu quả khi cần bóc nhiều trứng cùng lúc.

Bóc trong nước

Sau khi làm nguội, bóc vỏ trực tiếp trong bát nước. Nước sẽ len vào giữa vỏ và màng trứng, giúp tách dễ dàng hơn. Một mẹo khác: cho trứng vào hộp có nắp, thêm ít nước, lắc mạnh vài giây – vỏ sẽ nứt đều và tự bong ra gần hết.

Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn

Dùng thìa inox

Bóc một mẩu nhỏ ở đầu trứng, đưa thìa inox nhỏ vào giữa lớp vỏ và lòng trắng, xoay tròn nhẹ nhàng. Thìa sẽ giúp tách vỏ nhanh, giữ quả trứng tròn đẹp, không bị rách.

Lưu ý khi luộc và bóc trứng

  • Không luộc quá lâu để tránh lòng đỏ xám và vỏ dính.
  • Ngâm nước lạnh 5–10 phút rồi bóc, tránh bóc khi còn quá nóng.
  • Nên chọn trứng đồng đều kích thước để chín đều, dễ bóc.

Với những mẹo nhỏ này, bạn sẽ không còn ngại bóc trứng luộc. Thành phẩm vừa ngon, vừa đẹp mắt, giúp bữa cơm thêm trọn vẹn và thể hiện sự khéo léo của người nấu.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Đọc tiếp

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Mẹo nấu ăn: Các mẹo bóc trứng đẹp mắt siêu nhanh, siêu gọn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO