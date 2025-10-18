Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích Mẹo nấu ăn: Thực đơn tối nhanh gọn với 4 món ngon vừa đủ vị lại giàu dinh dưỡng khiến cả nhà đều mê.

Thực đơn tối nhanh gọn với 4 món ngon



Không cần cầu kỳ, một mâm cơm tối chỉ với 4 món hai mặn, hai chay cũng đủ để cả gia đình quây quần ngon miệng. Thay vì gọi đồ ăn ngoài vừa tốn kém vừa ngấy dầu mỡ, chỉ với chút thời gian vào bếp và khoảng 150–160 nghìn đồng, bạn đã có ngay bữa cơm ngon – bổ – rẻ cho cả nhà.



Thực đơn hôm nay gồm: cá nục chiên giòn, nhộng rang cay, dưa chuột đập tỏi, trứng chiên khổ qua.

1. Cá nục chiên giòn

- Nguyên liệu: Cá nục cắt khúc, gừng, rượu nấu ăn, muối, tiêu, bột bắp.



- Cách làm: Ướp cá với gia vị 15 phút, chiên vàng giòn hai mặt trên lửa vừa.



- Mẹo nhỏ: Không để lửa quá to, thịt cá sẽ chín đều và đậm vị hơn.



- Thành phẩm: Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, ăn cùng cơm nóng cực đưa cơm.

2. Nhộng rang cay



- Nguyên liệu: Nhộng, ớt khô, tiêu Tứ Xuyên, hành – gừng – tỏi, muối, xì dầu.



- Cách làm: Luộc sơ nhộng, rang khô, sau đó đảo cùng gia vị cay nồng.



- Mẹo nhỏ: Rang kỹ để nhộng giòn, thơm, hợp ăn cơm hoặc làm món nhắm.



- Thành phẩm: Nhộng vàng nâu, cay tê hấp dẫn, giàu đạm, ít béo.



3. Dưa chuột đập tỏi



- Nguyên liệu: Dưa chuột, tỏi băm, muối, dầu mè.



- Cách làm: Dưa chuột đập dập, cắt khúc, trộn cùng tỏi và gia vị.



- Mẹo nhỏ: Trộn xong nên ăn ngay để giữ độ giòn, mát.



- Thành phẩm: Món chay thanh mát, giòn sần sật, “giải ngấy” hiệu quả.



4. Trứng chiên khổ qua



- Nguyên liệu: Khổ qua, trứng gà, muối, tiêu.



- Cách làm: Khổ qua thái hạt lựu, ướp muối để giảm đắng, trộn cùng trứng, chiên vàng.



- Mẹo nhỏ: Thêm chút nước khi đánh trứng để trứng mềm hơn.



- Thành phẩm: Trứng vàng ươm, thơm béo, xen vị đăng đắng nhẹ – vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng.



Kết luận



Chỉ với 4 món đơn giản, bạn đã có bữa tối đủ đầy hương vị: giòn, cay, thanh, bùi. Một mâm cơm giản dị nhưng ấm áp, chắc chắn sẽ đánh bại mọi hộp cơm ship về.