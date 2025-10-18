Thứ Bảy, 18/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:37

Mẹo nấu ăn: Thực đơn tối nhanh gọn với 4 món ngon vừa đủ vị lại giàu dinh dưỡng khiến cả nhà đều mê.

Thực đơn tối nhanh gọn với 4 món ngon

Không cần cầu kỳ, một mâm cơm tối chỉ với 4 món hai mặn, hai chay cũng đủ để cả gia đình quây quần ngon miệng. Thay vì gọi đồ ăn ngoài vừa tốn kém vừa ngấy dầu mỡ, chỉ với chút thời gian vào bếp và khoảng 150–160 nghìn đồng, bạn đã có ngay bữa cơm ngon – bổ – rẻ cho cả nhà.

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

Thực đơn hôm nay gồm: cá nục chiên giòn, nhộng rang cay, dưa chuột đập tỏi, trứng chiên khổ qua.

1. Cá nục chiên giòn

- Nguyên liệu: Cá nục cắt khúc, gừng, rượu nấu ăn, muối, tiêu, bột bắp.

- Cách làm: Ướp cá với gia vị 15 phút, chiên vàng giòn hai mặt trên lửa vừa.

- Mẹo nhỏ: Không để lửa quá to, thịt cá sẽ chín đều và đậm vị hơn.

- Thành phẩm: Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, ăn cùng cơm nóng cực đưa cơm.

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

2. Nhộng rang cay

- Nguyên liệu: Nhộng, ớt khô, tiêu Tứ Xuyên, hành – gừng – tỏi, muối, xì dầu.

- Cách làm: Luộc sơ nhộng, rang khô, sau đó đảo cùng gia vị cay nồng.

- Mẹo nhỏ: Rang kỹ để nhộng giòn, thơm, hợp ăn cơm hoặc làm món nhắm.

- Thành phẩm: Nhộng vàng nâu, cay tê hấp dẫn, giàu đạm, ít béo.

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

3. Dưa chuột đập tỏi

- Nguyên liệu: Dưa chuột, tỏi băm, muối, dầu mè.

- Cách làm: Dưa chuột đập dập, cắt khúc, trộn cùng tỏi và gia vị.

- Mẹo nhỏ: Trộn xong nên ăn ngay để giữ độ giòn, mát.

- Thành phẩm: Món chay thanh mát, giòn sần sật, “giải ngấy” hiệu quả.

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

4. Trứng chiên khổ qua

- Nguyên liệu: Khổ qua, trứng gà, muối, tiêu.

- Cách làm: Khổ qua thái hạt lựu, ướp muối để giảm đắng, trộn cùng trứng, chiên vàng.

- Mẹo nhỏ: Thêm chút nước khi đánh trứng để trứng mềm hơn.

- Thành phẩm: Trứng vàng ươm, thơm béo, xen vị đăng đắng nhẹ – vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng.

Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

Kết luận

Chỉ với 4 món đơn giản, bạn đã có bữa tối đủ đầy hương vị: giòn, cay, thanh, bùi. Một mâm cơm giản dị nhưng ấm áp, chắc chắn sẽ đánh bại mọi hộp cơm ship về.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Đọc tiếp

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Mẹo nấu ăn: Gợi ý thực đơn tối với 4 món ngon lành, nhanh gọn, cả nhà đều thích

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO