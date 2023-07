Môn Tiếng Anh ở Nghệ An có sự tiến bộ vượt bậc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Nghệ An có một số môn thi có sự tiến bộ vượt bậc, nhất là với môn Tiếng Anh và môn Giáo dục công dân.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, có nhiều môn có số điểm trung bình và điểm 10 tăng.

Theo đó, điểm 10 năm nay tăng từ 239 em (năm 2022) lên 591 và tập trung ở 7/9 môn thi. Trong đó, môn có điểm 10 nhiều nhất là Giáo dục công dân, với 500 em. Ngoài ra, Lịch sử có 37 em, Ngoại ngữ 36 em, Hóa học 8 em, Sinh học 6 em, Vật lý 3 em và Địa lý có 1 em đạt điểm 10.

Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Địa lý là em Phan Diệu Linh - Trường THPT Diễn Châu 4.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoại ngữ cũng là môn có sự tiến bộ vượt bậc khi năm ngoái điểm trung bình của Nghệ An là 4,56, năm nay tăng lên 5,003. Mức điểm tăng và số điểm 10 tăng (từ 10 lên 36 điểm 10) là do toàn ngành đã quyết liệt thực hiện đề án ngoại ngữ (ban hành năm 2020) với nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng.

Trước đó, Nghệ An có hơn 1.000 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ nhờ xét kết quả Chứng chỉ IELTS. Những thí sinh này được tính điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường PTDTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Ở môn Giáo dục công dân, số điểm 10 tăng từ 79 em lên 500 em trong năm 2023. Số điểm 10 của môn Giáo dục công dân đứng thứ 7 cả nước. Việc đổi mới trong dạy học môn Giáo dục công dân đã giúp học sinh biết vận dụng kiến thức đã học, được trải nghiệm để giải quyết các vấn đề thực tiễn như mục tiêu đánh giá của môn học.

Ở các môn còn lại như Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học cũng tăng điểm so với các năm trước. Các môn còn lại giữ nguyên sự ổn định. Toàn tỉnh có 17 thí sinh bị điểm liệt. Thống kê ban đầu Nghệ An xếp thứ 22/63 tỉnh, thành về kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Nhận định ban đầu về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Trong những năm học gần đây, Nghệ An đã quyết liệt trong việc thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông và giao trách nhiệm đến từng nhà trường. Với vị trí thứ 22, Nghệ An vẫn giữ vững sự ổn định về chất lượng và có một số môn có sự tiến bộ rõ rệt, chất lượng giáo dục ở các trường thuộc khu vực đồng bằng tiếp tục được khẳng định, nhiều học sinh điểm cao, Thủ khoa, Á khoa ở các khối, các tổ hợp đến từ các trường huyện.

Tuy nhiên, với đặc thù của một tỉnh có nhiều huyện miền núi, đặc biệt là 5 huyện miền núi cao, việc nâng cao chất lượng toàn diện vẫn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi phải có sự nỗ lực hơn nữa của các nhà trường, các giáo viên và học sinh. Trước mắt, từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở sẽ tiếp tục đối sánh điểm trung bình chung các năm học, phân tích điểm đầu vào, điểm khảo sát chất lượng...

Từ đó, triển khai công tác tổ chức dạy học sát với đối tượng, từng bước nâng trình độ học sinh lên, từ nhận biết lên thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đồng thời, có phương pháp tác động phù hợp, khuyến khích, tạo cảm hứng để học sinh học tập hiệu quả.