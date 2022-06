Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV thảo luận tại hội trường về các dự án luật; Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; Nhiều hộ dân ở vùng sạt lở núi vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn... là những nội dung chính ngày 31/5.

(Baonghean.vn) - Ngày 31/5, tại hội trường Hội Nhà báo Nghệ An, Ban tổ chức Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ X đã tiến hành họp bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức giải; tiến hành bốc thăm, chia bảng, xếp lịch cho các đội.

(Baonghean.vn) - Chiều 31/5, đoàn công tác Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng do Đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Địa bàn các huyện rẻo cao Nghệ An hiện đang có khá nhiều hộ dân ở vùng sạt lở núi vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn, hàng ngày họ phải đối mặt với hiểm nguy rình rập…

(Baonghean.vn) - Mỗi mùa đều có những nét đặc trưng riêng của nó. Vì vậy, mỗi mùa, lòng người lại chờ đợi những cảm xúc không giống nhau. Mùa Xuân, ta đợi chờ những chồi non lộc biếc. Mùa Thu, ta đợi chờ khoảnh khắc lá vàng xào xạc. Đông đến, ta co người đợi cơn gió mang hơi lạnh cắt da thịt. Nhưng mùa Hè thật khác, mùa Hè ta đợi chờ những âm thanh.

(Baonghean.vn) - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc. Dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị can là Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1971; nơi đăng ký NKTT: Khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.