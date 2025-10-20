Thể thao MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm; Hải Phòng đẩy Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy bảng MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm; Real Madrid thắng nhọc nhằn; Hải Phòng đẩy Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy bảng ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm

Man Utd làm người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với đại kình địch Liverpool ngay tại Anfield. Thậm chí, đoàn quân của HLV Ruben Amorim còn tạo ra điều lần đầu xuất hiện ở derby nước Anh sau tròn 30 năm, đó là ghi bàn ở ngay phút thứ 2. Từ đường chọc khe của Amad Diallo, Bryan Mbeumo thoát xuống, dứt điểm từ góc hẹp, đưa MU vượt lên dẫn trước.

MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm.

Liverpool vùng lên mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tấn công dồn dập và tạo ra đến 7 cơ hội chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích và đều không thắng được hàng thủ "Quỷ đỏ".

Nỗ lực gây sức ép của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Gakpo ở phút 79. Hàng thủ MU đã không thể duy trì sự tập trung. Pha đưa chân cắt bóng không thành công của Dorgu khiến bẫy việt vị không phát huy hiệu quả.

Tuy vậy, phút 84 Harry Maguire bật cao đánh đầu, hạ gục toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà ấn định chiến thắng 2-1 cho MU.

3 điểm đầy cảm xúc giúp MU vươn lên vị trí thứ 9 với 13 điểm, kém top 4 chỉ 2 điểm. Trong khi đó, Liverpool thua liền 3 trận tại Premier League, 4 trận tính ở mọi đấu trường và dần bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. "Lữ đoàn đỏ" đã kém Arsenal đến 4 điểm.

Ở trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh đêm qua, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương.

Juventus thua thảm trước đại chiến Real Madrid

Ngay phút thứ 4, Como đã vượt lên dẫn trước từ một tình huống phạt góc. Nico Paz khởi xướng pha bóng, Da Cunha chạm nhẹ rồi đánh gót lại cho tiền vệ người Argentina. Số 10 của Como tạt bóng hoàn hảo sang cột xa để Marc Kempf băng vào đệm bóng chân trái tung lưới đội khách.

Mối liên kết giữa Yildiz và Conceicao là điểm sáng hiếm hoi của Juventus. Tuy vậy, hàng thủ Como đã hoạt động rất hiệu quả.

Como có chiến thắng đầu tiên trước Juventus sau 73 năm.

Không những thế, Como còn rất biết cách kết liễu trận đấu. Nico Paz ghi một trong những bàn đẹp nhất mùa giải ở phút 79: đột phá từ cánh phải vào trung lộ, loại Cambiaso rồi dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 2-0.

Sau 73 năm họ mới lại thắng Juventus. Trong khi đó, “Bà đầm già” thua trận đầu tiên ở Serie A, đầy bất an đấu Real Madrid.

Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác, Atalanta hòa Lazio không bàn thắng trong khi AC Milan giành thắng lợi 2-1 trước Fiorentina bằng cú đúp của Rafael Leao.

Real Madrid thắng nhọc nhằn

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Real vẫn chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu. Liên tiếp các pha dứt điểm được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Soria nhưng đều không thành công.

Getafe sau đó bắt đầu duy trì được sự ổn định nơi hàng thủ nên Real đã gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Phải đến cuối hiệp 1, đội khách mới bắt đầu có lại các cơ hội nhưng cũng không thể đánh bại được Soria.

Real Madrid thắng nhọc nhằn trước Getafe.

Sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso tung Vinicius vào sân và ngôi sao người Brazil ngay lập tức tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Phút 77, anh khiến Allan Nyom bên phía Getafe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi đánh nguội với một cú vung tay không cần thiết.

Và chỉ 3 phút sau, Real đã tận dụng được lợi thế hơn người. Phút 80, Guler chọc khe thông minh cho Mbappe phá bẫy việt vị, rồi xoay người dứt điểm đánh bại thủ môn Soria, bóng đập cột rồi bay vào lưới.

Getafe tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó, khi Alex Sancris nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi vô nghĩa khác với Vinicius ở phút 84, khiến đội chủ nhà chỉ còn 9 người trên sân.

Dù chơi thiếu 2 người, Getafe vẫn có cơ hội gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối trận. Tuy nhiên, thủ môn Courtois đã cản phá xuất sắc cú sút cận thành của Kamara bằng đầu gối, giữ trọn vẹn 3 điểm cho Real Madrid.

Hải Phòng đẩy HAGL xuống đáy bảng

Dù khởi đầu khá tự tin với hai pha dứt điểm nguy hiểm của Marciel, đội bóng phố Núi nhanh chóng sụp đổ sau những sai lầm nơi hàng thủ. Phút thứ 6, Fred Friday tận dụng cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng, trước khi Tagueu nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó.

HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 7 vòng đấu.

Sang hiệp hai, HAGL cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn và thủ môn Đình Triệu thi đấu xuất sắc. Phút 84, Luiz Antonio tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giữ vững vị trí trong top 5, trong khi HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 7 vòng đấu và chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26.

Ở những trận đấu khác trong chiều 19/10, PVF-CAND hòa Đông Á Thanh Hóa 2-2 trong khi Công an TP.HCM hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0.