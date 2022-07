Nâng tầm du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng phát triển du lịch, và để khai thác tối đa lợi thế đó, thị xã Cửa Lò đã ưu tiên bố trí các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị du lịch biển. Một Cửa Lò hiện đại, thân thiện, hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm du lịch đã hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch

Bãi biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ, trở thành biểu tượng của du lịch Nghệ An. Đến Cửa Lò, ngoài bãi biển trải dài trên 10 km với bờ cát trắng long lanh dưới ánh nắng vàng, nước biển trong xanh còn là nhiều điểm đến hấp dẫn: Đảo Lan Châu, Hòn Ngư, đền Vạn lộc, chợ Hôm, bến cá Nghi Thuỷ,…

Chị Nguyễn Lan Anh - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Cửa Lò là một trong những bãi tắm lý tưởng. Hơn nữa, hệ thống khách sạn, nhà hàng hiện đại đồng bộ, nhiều sản phẩm hải sản rất tươi ngon. Năm nào tôi cũng cùng gia đình về với Cửa Lò ngắm bình minh, tiếp nạp năng lượng sau những tháng ngày làm việc căng thẳng”.

Về với Cửa Lò, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại, với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn khách lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, như: Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, Khu Du lịch sinh thái đảo Lan Châu, đảo Ngư, sân golf 18 lỗ. Và trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có Khu vui chơi, giải trí và cáp treo Cửa Hội với tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư - một điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Thông qua con đường chiến lược ven biển có cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam là điểm nhấn, Cửa Lò cũng là điểm kết nối thuận lợi, với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Chúng tôi quan tâm xây dựng các điểm đến, kết nối thành các tour, xây dựng mới một số điểm check-in, làm nơi tham quan, chụp ảnh lưu niệm cho du khách để tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò. Bên cạnh đó, thị xã chú trọng làm mới các sản phẩm, điểm đến như: Tham quan các làng nghề, bến cá; phát triển du lịch hội nghị, hội thảo vào mùa Thu - Đông, phố đêm ẩm thực, “Mùa Thu Cửa Lò”, chương trình âm nhạc đường phố vui chơi, giải trí, tham quan và tổ chức các sự kiện tại Khu Du lịch Vinpearl, cầu Cửa Hội, Lễ hội khinh khí cầu, hoa đăng…

Không dừng lại đó, các đơn vị lữ hành cũng đã kết nối Cửa Lò với các điểm du lịch phụ cận như quê Bác, đảo chè Thanh Chương, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, Khu Du lịch Mường Thanh Safari Land Diễn Châu, Vườn Quốc gia Pù Mát,... Mở rộng tiếp cận thị trường khách du lịch MICE (hội nghị, hội thảo,...) từ đó đa dạng hoá các loại hình kinh doanh và các sản phẩm du lịch, hạn chế tính mùa vụ và kinh doanh lưu trú là chủ yếu như hiện nay.

Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Quy hoạch phát triển theo hướng đô thị du lịch từ sớm, Cửa Lò được đánh giá cao trong việc quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ. Tuy vậy, tiến độ đầu tư có phần chậm, nguồn lực nhỏ giọt và thiếu công trình mang tính động lực, đột phá trong thời gian qua đã khiến địa phương này gặp khó.

Nhận thức được điều đó, tỉnh và thị xã đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư. Xác định lấy du lịch, dịch vụ làm ngành kinh tế trọng điểm, đầu tàu, thị xã đã hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng các phường; ban hành một số đề án, kế hoạch về cơ chế hỗ trợ trên lĩnh vực và chương trình trọng tâm phát triển bền vững ngành dịch vụ, du lịch, văn minh đô thị; ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch, tạo sản phẩm phục vụ du lịch.

Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 06 ngày 13/8/2021 về Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 18 về kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Nhà nước, trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, dịch vụ. Hiện nay, thị xã đã triển khai quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp quy hoạch chung của tỉnh; Quy hoạch phân khu chức năng 7 phường đã được UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, quản lý quy hoạch... Thị xã cũng đang triển khai quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập phương án tài trợ quy hoạch với diện tích 76 ha làm khu lâm viên phức hợp, mở ra triển vọng tươi sáng cho đô thị biển, góp phần nâng tầm du lịch Cửa Lò.

Để thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, thị xã đã tạo điều kiện tối ưu về cơ chế, chính sách như thủ tục hành chính, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách thuế…. Vì thế, trên địa bàn đã thu hút khá nhiều công trình, dự án lớn như Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, Khách sạn Summer, Dự án tổ hợp khách sạn, Khu vui chơi, giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup tại Cửa Hội... Ngoài ra, Dự án Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phía Đông đường Bình Minh thuộc các phường Nghi Hải, Nghi Hòa, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ cam kết. Đó là minh chứng cụ thể của thị xã trong việc tạo cơ chế, chính sách cho nhà đầu tư trên tinh thần cùng đồng hành với doanh nghiệp. Ông Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Song song với việc thu hút doanh nghiệp, thị xã tạo môi trường đầu tư lành mạnh, và đảm bảo tốt nhất về an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền thị xã. Hàng năm, thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện, đoàn tham quan, khách du lịch. Hiện nay, thị xã chỉ đạo các ki-ốt, khách sạn, hộ kinh doanh, khu vui chơi, giải trí, nhà dân, trên tuyến đường thị xã, các phường lắp đặt hệ thống camera an ninh; có lực lượng công an thị xã, công an phường, tổ dân phố, đội tự quản tuần tra, khép kín địa bàn.

Năm 2020 và 2021, dịch bệnh đã khiến ngành Du lịch điêu đứng; nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thậm chí dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau khi mở cửa du lịch, nỗ lực nâng chất lượng điểm đến, Cửa Lò như bừng tỉnh, hồi sinh. Lượng du khách về đây 6 tháng đầu năm tăng mạnh, ước đạt 1.260.000 lượt, đạt 81,3% kế hoạch năm, trong đó, khách lưu trú đạt 430.000 lượt, đạt 83,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch 1.280 tỷ đồng, đạt 84,1% kế hoạch năm.

Dù vẫn còn những bất cập nhưng với sự cầu thị lắng nghe của chính quyền địa phương, sự thân thiện mến khách của người dân, tin rằng, Cửa Lò sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.