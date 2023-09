Ngăn chặn việc 'núp bóng' tri ân để bán hàng giá cao tại Thanh Chương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Công an huyện Thanh Chương đang tiến hành xác minh thông tin về việc một nhóm người địa phương khác đến tổ chức "tri ân" cho giáo viên về hưu nhưng lại bán thực phẩm chức năng giá cao.

Sáng nay (19/9), tại xã Thanh Nho (Thanh Chương), chính quyền địa phương đã kịp thời ngăn chặn một số trường hợp người địa phương khác đến lấy cớ "tri ân" các nhà giáo nghỉ hưu để bán hàng giá cao.

Cụ thể, ngay trong buổi sáng 19/9, Hội Cựu giáo chức các xã Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Hoà đã mượn Nhà văn hoá của xóm Nho Tân (xã Thanh Nho) để tổ chức Hội nghị tri ân. Chương trình này có sự tham gia của một nhóm người xưng là nhân viên bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dược phẩm Sài Gòn. Nhóm người này đi xe mang biển kiểm soát của tỉnh Hoà Bình (28), ban đầu là phát quà tặng, sau đó là giới thiệu và bán các loại thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ và chống đột quỵ.

Nhiều túi quà đã được nhóm người này chuẩn bị để tặng cho các cựu giáo chức. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Công an xã Thanh Nho đã mời nhóm người này về trụ sở làm việc, đồng thời báo cáo cho cấp trên để có biện pháp xử lý theo quy định.

Ông Trần Đình Truyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Nho cho biết: Các cá nhân này đã tự liên hệ với Hội Cựu giáo chức và về tổ chức Hội nghị mà không hề thông qua chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương biết sự việc và có mặt tại Nhà văn hoá xóm Nho Tân thì đã phát xong quà cho khoảng 30 người. UBND xã sau đó đã giao cho lực lượng công an xác minh và làm rõ, nếu có dấu hiệu lừa đảo thì xử lý theo quy định.

Công an xã Thanh Nho làm việc với người dân. Ảnh: CSCC

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc tổ chức Hội nghị tri ân của nhóm người này đã diễn ra trong nhiều ngày qua, trong đó tại xã Thanh Liên đã có 18 người bỏ tiền ra mua sản phẩm, có loại gần 3 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết, qua kiểm tra thực tế cho thấy, các sản phẩm mà nhóm người này mang đến chủ yếu là các loại thực phẩm chức năng, nhân sâm. Tuy nhiên, do chưa có quy định nào cụ thể về các mặt hàng này nên cũng rất khó xử lý. Trước mắt, Công an huyện Thanh Chương đã đề nghị người dân trả lại hàng và nhận lại tiền.

Trước đó, trên địa bàn các xã, thị trấn ở huyện Thanh Chương, đã từng có hiện tượng một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, nhưng thực tế là giới thiệu sản phẩm, bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giá cả mặt hàng không rõ ràng, không niêm yết giá…, làm khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở các xã, thị trấn và làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là vấn đề gây bức xúc không chỉ với người dân mà còn với chính quyền địa phương. Nhất là khi việc bán hàng lại nhắm đến đối tượng là người già, người dân tại các xã miền núi còn hạn chế về trình độ nhận thức, khó phân biệt được hàng giả, hàng thật.

Nhóm người này đã được Công an xã Thanh Nho mời đến làm việc. Ảnh: CSCC

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, UBND huyện Thanh Chương cũng đã từng khuyến cáo người dân địa phương phải cảnh giác trước chiêu trò bán hàng núp bóng Hội nghị, Hội thảo này.

Theo ông Nhã, chiêu trò lừa đảo bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới, tuy nhiên vẫn có nhiều người tại các địa phương trở thành nạn nhân.

"Sau sự việc sáng nay, chúng tôi cũng đã giao cho Công an huyện khẩn trương xác minh. Đồng thời, giao cho chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn nhằm không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi suy cho cùng, chính quyền không thể cấm đoán người dân bỏ tiền ra mua hàng. Điều quan trọng là giúp họ nâng cao nhận thức, để tránh bị lừa khi bỏ nhiều tiền ra nhưng mua phải hàng giả" - ông Nhã cho biết thêm.