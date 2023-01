Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, tại TP. Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành liên quan và đại diện các Chi cục Thuế khu vực.

Trong năm 2022, nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine... gây áp lực lớn cho thu ngân sách Nhà nước, buộc Nhà nước phải đưa ra nhiều chính sách về thuế (miễn, giảm, gia hạn) để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trở lại.

Tuy nhiên, với sự phấn đấu quyết tâm cao, Cục Thuế Nghệ An đã hoàn thành số thu đạt 20.482 tỷ đồng, bằng 150% dự toán và bằng 112% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết đạt 12.839 tỷ đồng, bằng 126% dự toán và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2021.

Để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trên, Cục Thuế tỉnh đã chủ động có nhiều giải pháp hiệu quả như bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp uỷ, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt các giải pháp nhằm hỗ trợ, động viên người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách. Đồng thời, mở rộng cơ sở thuế, thu hồi nợ thuế; tăng cường chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế; tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; khai thác tăng thêm nguồn thu thông qua việc rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra;... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào Ngân sách Nhà nước.

Tại hội nghị, trên cơ sở thảo luận làm rõ các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nhất là các khó khăn ảnh hưởng đến nguồn thu thuế năm 2022, đại diện các chi cục và phòng, ban trực thuộc Cục Thuế đã đề xuất một số giải pháp khắc phục và thực hiện trong năm 2023.

Năm 2022, các khoản thu đều đạt và vượt dự toán được giao, trong đó, nổi bật là thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 614,3 tỷ đồng, bằng 112% dự toán và bằng 97% so với cùng kỳ. Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 5.942 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 312 tỷ đồng… Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 311,7 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 1.591,5 tỷ đồng…

Bước sang năm 2023, xác định khó khăn phía trước còn nhiều, Cục Thuế Nghệ An xem xét đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 15 nhóm giải pháp trong năm 2023. Theo đó, toàn ngành phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao năm 2023 là 14.586 tỷ đồng và hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Thuế đã đạt được trong năm qua; đồng tình cao với các nhóm nhiệm vụ giải pháp của ngành Thuế đề ra trong năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như vẫn còn hiện tượng thất thu thuế, nhất là đối với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, thương mại điện tử; nợ đọng thuế còn cao…

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế cần có các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch, dự toán giao; triển khai ngay từ những ngày đầu và tháng đầu và phải có trọng tâm, trọng điểm. Yêu cầu thực hiện thống nhất và đồng bộ từ Cục Thuế tới các Chi cục Thuế, từng cán bộ công chức. Trong đó, lưu ý các giải pháp sau:

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp đã đề ra.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng, các đơn vị ngành Tài chính trong công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Tăng cường quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kiểm soát và khai thác nguồn thu. Đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2023 hoàn thành dự toán do HĐND tỉnh giao.

Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách thuế. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng vào những nội dung mới, đang “nóng” như: Bất động sản, khoáng sản, kinh doanh trên nền tảng số,...

Xây dựng bộ máy vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho phòng Tổ chức cán bộ; trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho phòng Quản lý nợ và cưỡng chế và 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh./.