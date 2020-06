Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Dự Lễ Công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Cao Minh Huyền. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Đại tá Cao Minh Huyền (sinh năm 1974), quê quán: thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; chức vụ: Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kể từ ngày 27/5/2020.

Quang cảnh Lễ Công bố. Ảnh: Ảnh: Trọng Tuấn Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Cao Minh Huyền là cán bộ lãnh đạo trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình phấn đấu liên tục và đạt nhiều thành tích, kết quả nổi trội trong công tác và chiến đấu. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Cao Minh Huyền, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Cao Minh Huyền sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Tuấn Phát biểu sau khi nhận vị trí công tác mới, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ nhanh chóng ổn định công tác, đồng thời phát huy tối đa trình độ, năng lực để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng tổ chức trao các quyết định thăng cấp bậc, nâng lương năm 2020 cho 61 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh.