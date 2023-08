Nghệ An đã thu hoạch hơn 6.500 ha lúa hè thu 'chạy lụt'

Thời tiết nắng ráo, thuận lợi

Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Phan Văn Minh ở xóm 6, xã Xuân Thành (Yên Thành) đã gặt xong hết 7 sào lúa. “Có mấy sào nằm ở đồng sâu trũng nên gặt được trước mưa là yên tâm rồi. Năm nay nắng to đến tận hết tháng 8 nên thu hoạch và phơi phóng đều rất thuận lợi”, ông Minh phấn khởi.

Nông dân xã Xuân Thành, huyện Yên Thành thu hoạch lúa hè thu từ ngày 20/8. Ảnh: Phú Hương

Xã Xuân Thành có 346 ha lúa, trong đó, diện tích vùng sâu trũng khoảng 80 ha, tập trung ở các cánh đồng Cồn Cháy, Quan Châu, Đồng Bùn, Đuôi Me… Bà Đỗ Thị Quý - cán bộ nông nghiệp xã cho biết: Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 90% diện tích. Thường chúng tôi chỉ đạo, khuyến cáo bà con thu hoạch sớm ở những diện tích chạy lụt, khi lúa chín từ 70% trở lên. Nhưng năm nay, theo dự báo, trong tháng 8 chưa có mưa, bão ảnh hưởng nên bà con chờ lúa chín mới gặt để đảm bảo năng suất và chất lượng.

Thời tiết nắng ráo nên phơi lúa cũng rất thuận lợi. Ảnh: Phú Hương

Toàn huyện Yên Thành có khoảng 3.000 ha vùng thấp úng (chạy lụt), tập trung ở các xã Vĩnh Thành, Viên Thành, Long Thành, Xuân Thành…

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện: “Trước đây, trong lịch sản xuất của huyện thường ấn định những diện tích này thu hoạch trước ngày 30/8 hoặc ngày 5/9. Tuy nhiên, những năm gần đây, do diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường và không theo quy luật nên chúng tôi đề ra mục tiêu phấn đấu thu hoạch trước mùa mưa, bão. Đến ngày 31/8, toàn huyện đã thu hoạch được gần 3.000 ha lúa hè thu, các xã vùng chạy lụt cơ bản đã gặt xong và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới”.

Xanh nhà hơn già đồng

Ngày 30/8, anh Mai Đình Quảng ở Thái Nguyên đưa máy ra đồng Hưng Nguyên để gặt theo yêu cầu. “Cánh đồng của xóm 9, xã Châu Nhân hôm nay mới chín. Gặt ở Hưng Nguyên xong, chúng tôi sẽ lên Thanh Chương và một số huyện khác, ra Thanh Hóa rồi về lại thu hoạch lúa ở Thái Nguyên”, anh Quảng cho biết. Anh gặt cho bà con với giá là 170.000 đồng/sào. Đầu tư 600 triệu đồng mua máy từ 3 năm nay, mỗi năm “tổ gặt” của anh thu về khoảng 150 - 200 triệu đồng chưa trừ chi phí.

Mỗi sào lúa được thuê gặt với giá 170.000 đồng. Ảnh: Phú Hương

Bắt đầu thu hoạch từ ngày 27/8, đến nay, gia đình ông Âu Đăng Vận ở xóm 9, xã vùng ngoài đê Châu Nhân (Hưng Nguyên) cơ bản đã gặt xong, còn 2 sào nữa cuối tuần mới gặt, chờ lúa chín già. Bình thường, ông Vận không đợi lúa chín hẳn, chỉ chín khoảng 70% là gặt vì sợ mất do mưa lụt, có năm 1 sào lúa chỉ được 50- 70 kg. Thế nhưng, năm nay lúa chín sớm, nắng to nên mấy sào lúa của ông đều đã chín hẳn mới gặt. Cũng như vậy, nếu nhiều năm, anh Hồ Văn Hiệp - Công an xóm 7, xã Châu Nhân phải cùng ra đồng giúp dân thu hoạch lúa, thì năm nay, nắng ráo, thời tiết thuận lợi nên anh chỉ ra đồng nắm tình hình, bảo vệ an ninh mùa thu hoạch. Theo anh Hiệp: Bà con tự liên hệ thuê máy gặt, giá cả thỏa thuận, nhìn chung đến nay việc thu hoạch thuận lợi, “nguồn cung” về máy gặt đáp ứng đủ.

Sau khi gặt xong ở huyện Hưng Nguyên, anh Mai Đình Quảng (Thái Nguyên) sẽ đưa máy gặt đi làm dịch vụ thu hoạch lúa hè thu ở các huyện khác như Thanh Chương, Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương

Đến ngày 31/8, huyện Hưng Nguyên đã thu hoạch được khoảng 100 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Châu Nhân, Hưng Thành và rải rác ở xã Hưng Thông... Diện tích “chạy lụt” khoảng 600 ha, tập trung ở các xã vùng ngoài như Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung…

Bà Phan Thị Giang - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Năm nay, do đầu vụ thiếu nước, cắt điện luân phiên nên thời vụ bị đẩy lùi về sau, dự kiến các xã vùng ngoài khoảng 20 ngày nữa mới bắt đầu thu hoạch rộ và sẽ phấn đấu xong trước ngày 28/9.

Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được hơn 6.500 ha lúa hè thu vùng "chạy lụt". Ảnh: Phú Hương

Nghệ An có hơn 8.700 ha lúa vùng sâu trũng, tập trung ở các huyện Yên Thành 3.000 ha, Diễn Châu 2.000 ha, Nghi Lộc gần 1.400 ha, Hưng Nguyên gần 600 ha… Đến ngày 31/8, tại các địa phương này, bà con đã tiến hành thu hoạch được hơn 6.500 ha, chủ yếu tại huyện Yên Thành gần 3.000 ha, Diễn Châu hơn 3.000 ha, các địa phương như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu cũng đã bắt đầu thu hoạch…