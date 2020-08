Nghệ An đạt giải cao tại cuộc thi tìm hiểu biển, đảo

Các chiến sỹ duyệt binh trên đảo Trường Sa. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Các bài viết tham dự cuộc thi phải trả lời 10 câu hỏi về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; về Luật Biển quốc tế năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam; truyền thống cách mạng của Hải quân nhân dân Việt Nam trải qua 65 năm xây dựng và phát triển.



Qua hơn 2 tháng triển khai, đã có 117.316 bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong cả nước tham dự cuộc thi. Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn 33 tác giả và nhóm tác giả có bài thi đạt để trao thưởng, gồm 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích và 10 tập thể tiêu biểu trong triển khai, tổ chức cuộc thi. Tỉnh Nghệ An vinh dự có đồng chí Chu Thị Bích Ngọc, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đạt giải B và đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đạt giải C.